Naviny.by . Такое мнение бизнесмен Владимир Япринцев высказал





Он долгое время участвовал в жизни клуба, будучи вместе с Юрием Чижом одним из владельцев компании «Трайпл» — титульного спонсора «Динамо» с конца 1999 года.





В 2015 году дороги бизнесменов разошлись. В 2016 году Япринцев написал программу развития клуба и отправил главе государства.





По его мнению, минское «Динамо» должно сменить хозяина. Справедливым решением будет передача клуба Мингорисполкому.





– Последнее время бюджет клуба формировал город, поэтому, наверное, он и должен нести ответственность за результат. Надеюсь, что у города получится это лучше, чем за столько лет одно чемпионство и больше тридцати тренеров, про которых никто хорошего слова не сказал. Пускай придут люди, которые могут это с любовью сделать. А для меня самое главное, чтобы имя клуба гордо звучало, чтобы приезжали гранды, — сказал бизнесмен.