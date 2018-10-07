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Япринцев: минское "Динамо" должно сменить хозяина

07.10.2018 21:11 — Разное | Партизан  
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Бизнесмен считает справедливым передать «Динамо» городу, поскольку именно он в последнее время формировал бюджет футбольного клуба.

Такое мнение бизнесмен Владимир Япринцев высказал Naviny.by.

Он долгое время участвовал в жизни клуба, будучи вместе с Юрием Чижом одним из владельцев компании «Трайпл» — титульного спонсора «Динамо» с конца 1999 года.

В 2015 году дороги бизнесменов разошлись. В 2016 году Япринцев написал программу развития клуба и отправил главе государства.

По его мнению, минское «Динамо» должно сменить хозяина. Справедливым решением будет передача клуба Мингорисполкому.

– Последнее время бюджет клуба формировал город, поэтому, наверное, он и должен нести ответственность за результат. Надеюсь, что у города получится это лучше, чем за столько лет одно чемпионство и больше тридцати тренеров, про которых никто хорошего слова не сказал. Пускай придут люди, которые могут это с любовью сделать. А для меня самое главное, чтобы имя клуба гордо звучало, чтобы приезжали гранды, — сказал бизнесмен.

 
 
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Бизнесмен считает справедливым передать «Динамо» городу, поскольку именно он в последнее время формировал бюджет футбольного клуба.
 
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