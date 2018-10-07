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Глава "Белнефтехима" объяснил повышение цен на топливо на 1 копейку "политикой сдержанности"

07.10.2018 22:26 — Разное | Интерфакс  
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Поступательное незначительное повышение цен на автомобильное топливо в Беларуси отражает "политику сдержанности" концерна "Белнефтехим" в условиях опережающего роста цен на нефть, сообщил председатель ведомства Андрей Рыбаков в интервью телеканалу ОНТ.

"Мы пропагандируем в первую очередь политику сдержанности. Каждую неделю мы ведем мониторинг, не является ли тренд по нефти неким всплеском. И, подводя итоги с учетом всех параметров, выносим решение о последующем повышении", - сказал А.Рыбаков.

По его словам, изменение цен на 1 копейку – "это минимально возможный уровень повышения". "Это позволяет, во-первых, адаптировать наших потребителей к росту. Во-вторых - это позволяет нам полностью контролировать ситуацию по росту исходя из возможного колебания (цен на нефть – ИФ)", - добавил он.

При этом А.Рыбаков констатировал, что многократное повышение за последние полтора месяца  стоимости топлива лишь позволило удержать на одном уровне соотношение стоимости нефти и нефтепродуктов.

А.Рыбаков обратил внимание, что цена нефти марки Brent уже достигла $85 за баррель. "Если брать динамику за год – это плюс 40% к началу года. Если брать на 1 октября прошло года – это плюс 60%", - сообщил он. При этом адекватного увеличения цен на нефтепродукты в течение года не происходило, констатировал он.

Он напомнил, что стоимость нефти занимает 80% в себестоимости нефтепродуктов. "И на сегодняшний день ситуация на внутреннем рынке является глубоко убыточной для наших нефтеперерабатывающих заводов", - добавил он.

По его словам, убытки, которые получают НПЗ, уже не способны перекрыть ни экспорт, ни другие меры, в  частности, по снижению издержек.

Как сообщалось, в 2018 году автомобильное топливо в Беларуси дорожало уже 18 раз. Последний раз цены выросли 7 октября.  Традиционно изменение цен составляет 1 копейку.

 
 
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Поступательное незначительное повышение цен на автомобильное топливо в Беларуси отражает "политику сдержанности" концерна "Белнефтехим" в условиях опережающего...
 
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