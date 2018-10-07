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Белорусские предприятия будут обеспечены российскими нефтепродуктами в 2019 году в полном объеме – глава Белнефтехима

07.10.2018 21:58 — Разное | Интерфакс  
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Белорусские предприятия будут обеспечены российскими нефтепродуктами в 2019 году в полном объеме, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков в интервью телеканалу ОНТ.

" Окончательно можно будет судить после подписания документов. Все субъекты хозяйствования будут обеспечены нефтехимический продукцией в полном объеме и даже сверх того,  что они планировали в этом и следующем году", - сказал А.Рыбаков.

По его словам, переговоры практически находятся на завершающей этапе, в ближайшее время предполагается подписание ряда документов. 

Как сообщалось, Россия заявляла о намерении ограничить беспошлинную поставку нефтепродуктов в Беларусь, мотивируя это потерями российского бюджета. Беларусь в этом году значительно увеличила импорт темных нефтепродуктов.

Руководство Беларуси поясняло, что закупки нефтепродуктов увеличены с целью дальнейшей переработки на белорусских НПЗ, которые активно модернизируются.

В конце сентября посол РФ в Беларуси Михаил Бабич сообщил, что Россия в 2019 году может увеличить поставку нефтепродуктов на 10-15% для белорусской нефтехимии  по сравнению с 2018 годом.

 
 
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Белорусские предприятия будут обеспечены российскими нефтепродуктами в 2019 году в полном объеме, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков в...
 
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