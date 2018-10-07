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Объявилась еще одна жертва изнасилования Криштиану Роналду

08.10.2018 00:24 — Разное | Tut.by  
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Лесли Стовэлл, адвокат Кэтрин Майорги, которая обвиняет Криштиану Роналду в изнасиловании, заявил, что связался с другой женщиной, обвиняющей португальца в подобном преступлении.


Фото: juventus.com

По словам Стовэлла, ему позвонила женщина, утверждающая, что «пережила подобный опыт».

Стовэлл отказался называть имя женщины, но сообщил, что передаст полученную информацию полиции Лас-Вегаса, отмечает The Sun.

Американская модель Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. Осенью 2018 года Майорга подробно рассказала о деле, в сентябре полиция возобновила дело.

Роналду не будет выступать за сборную Португалии до конца года из-за истории с изнасилованием

СМИ: Роналду подозревает, что «Реал» раскрутил историю об изнасиловании

 
 
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Лесли Стовэлл, адвокат Кэтрин Майорги, которая обвиняет Криштиану Роналду в изнасиловании, заявил, что связался с другой женщиной, обвиняющей португальца в...
 
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