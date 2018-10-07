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Объявилась еще одна жертва изнасилования Криштиану Роналду
Лесли Стовэлл, адвокат Кэтрин Майорги, которая
По словам Стовэлла, ему позвонила женщина, утверждающая, что «пережила подобный опыт».
Стовэлл отказался называть имя женщины, но сообщил, что передаст полученную информацию полиции Лас-Вегаса, отмечает
Американская модель Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. Осенью 2018 года Майорга подробно рассказала о деле, в сентябре полиция возобновила дело.
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Лесли Стовэлл, адвокат Кэтрин Майорги, которая обвиняет Криштиану Роналду в изнасиловании, заявил, что связался с другой женщиной, обвиняющей португальца в...
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