Объявилась еще одна жертва изнасилования Криштиану Роналду

Лесли Стовэлл, адвокат Кэтрин Майорги, которая обвиняет Криштиану Роналду в изнасиловании, заявил, что связался с другой женщиной, обвиняющей португальца в подобном преступлении.



Фото: juventus.com

По словам Стовэлла, ему позвонила женщина, утверждающая, что «пережила подобный опыт».

Стовэлл отказался называть имя женщины, но сообщил, что передаст полученную информацию полиции Лас-Вегаса, отмечает The Sun .

Американская модель Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. Осенью 2018 года Майорга подробно рассказала о деле, в сентябре полиция возобновила дело.

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