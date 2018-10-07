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Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли дебютанту турнира на старте нового сезона Единой лиги ВТБ
Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» c поражения от дебютанта турнира стартовали в новом розыгрыше Единой лиги ВТБ.
7 октября на домашней площадке Falcon Club Арены «Цмокi-Мiнск» проиграли польскому клубу «Зелена Гура» — 71:88 (19:17, 16:19, 16:28, 20:24).
У минчан результативными баллами отметились Стефан Муди (17), Виталий Лютыч (16), Даррин Говенс (11), Ди-Джей Шелтон (11), Никита Мещеряков (4), Александр Семенюк (4), Александр Кудрявцев (3), Зисис Сарикопулос (3), Алексей Тростинецкий (2).
Александр Крутиков (главный тренер «Цмокi-Мiнск»):
— Нельзя, конечно, так выходить, как мы вышли в третьей четверти. Думаю, всем видно было, что эта проигранная четверть практически определила победителя. В первой половине мы сделали только 6 потерь мяча, а в общей сложности — 17 против 7 потерь противника. Причем многие из них были результативными, без защиты.
Но думаю, что основная причина в том, что у нас не задалась концовка третьей четверти благодаря хорошей жесткой физической игре противника. Она позволила «Зелена Гуре» добиться преимущества и использовать свои параметры.
Великолепно сыграли ребята высокие на периметре. К сожалению, мы не справились с 14 номером, который решил судьбу в важных моментах, великолепно играя под кольцом.
Следующий матч в Единой лиге ВТБ «Цмокi-Мiнск» проведут 13 октября в Минске против казахстанской «Астаны».
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Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" c поражения от дебютанта турнира стартовали в новом розыгрыше Единой лиги ВТБ.
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