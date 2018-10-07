Трудовая миграция белорусов в Польшу может активизироваться





Уже сейчас, судя по данным Яндекса, работу в Польше белорусы ищут в три раза чаще, чем в России. Об этом говорилось в ходе прошедшей в Минске презентации исследования "Миграция между Беларусью и Польшей: тенденции и перспективы".

Как отметил во время презентации исследования его автор академический директор варшавского аналитического центра EAST Андрей Елисеев, о том, что интерес в Польше к белорусам взаимный, свидетельствует официальная статистика приглашений белорусов польскими работодателями. Если в 2015 году число таких приглашений составляло 5,5 тысяч человек, то в 2017 году – около 55 тысяч человек. При этом почти в семь раз (с 1591 до 10 518) выросло число выданных белорусам рабочих виз в Польшу.

Вместе с тем, центр притяжения белорусских трудовых мигрантов постепенно из России перемещается в Польшу. Сегодня, судя по данным Яндекса, работу в Польше белорусы ищут в три раза чаще, чем в России.

По словам Андрея Елисеева, портрет белорусского трудового мигранта, работающего в Польше таков: мужчина 26-40 лет, который работает в строительстве или транспортной сфере.

Доля женщин среди трудовых мигрантов из Беларуси пока небольшая – 10-15%. Однако она будет расти.

Андреей Елисеев напомнил: в 2014 году исследователь Ирина Вашко в своей работе писала, что в следующие 10 лет около 35 тысяч белорусов переедет жить в Польшу, если ВВП обеих стран будут меняться прежними темпами. На взгляд директора аналитического центра EAST, это пессимистичный сценарий. «Скорее всего, эта цифра будет намного больше», - отметил Андрей Елисеев. Он напомнил, что ВВП Беларуси в результате экономического кризиса фактически вернулся к уровню 2008 года, тогда как с ВВП Польши такого отката не было. То есть темпы роста ВВП двух стран менялись не в лучшую для Беларуси сторону. Кроме того, отсутствует статистика, какое количество обладателей «карт поляка» из числа белорусов уже сейчас постоянно живет в Польше, а какое количество изредка туда приезжает. То есть не исключено, что сходное количество белорусов уже сегодня большие периоды времени проводит в соседней стране.

Как прокомментировал в ходе выступлений из зала перспективы белорусского гастарбайтерсва экономист Владимир Загорец, «пока экономика «кривая» - трудовая миграция в Беларуси будет продолжаться. «Надо развивать свою экономику» - выразил убеждение экономист.