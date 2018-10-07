Большие открытия в Бресте! Магазины «FOROOM» открылись в городе над Бугом

«Приятные открытия каждый день» – отличный девиз для жизни! И мы стараемся ему следовать! В июле и октябре мы открыли 2 новых магазина в Бресте. Теперь выгодные покупки для дома можно совершать еще и по этим адресам: ул. Махновича, 6, ТЦ «Варшавский» и ул. Московская, 273 В, ТЦ «INTERSPAR». Всего за 4 года существования нашей сети на карте Беларуси появилось уже 27 магазинов товаров для дома «FOROOM».



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Мы знаем, как сделать ваш дом уютней и при этом сохранить в порядке семейный бюджет. Наши специалисты постоянно исследуют вкусы потребителей, поэтому в «FOROOM» вы найдете то, что вам действительно нужно для комфортной и красивой жизни!

Не тратьте драгоценное время на поиски нужных товаров в разных магазинах.

Сразу приходите к нам и убедитесь лично, что в «FOROOM» есть практически все:

· Посуда: для сервировки, приготовления и хранения еды. Страны-производители: Италия, Нидерланды, Франция, Россия, Турция, Беларусь. · Приятные мелочи для хозяйства: для кухни, ванной комнаты и туалета, для хранения вещей и ухода за ними. · Милые детали для интерьера: шкатулочки, цветы, свечи, фотографии в рамках, памятные сувениры. · Канцелярские принадлежности: товары для творчества, бумага, папки, обложки и т.д. · Галантерея.

Мы знаем, что удачный шопинг – это выгодный шопинг. Поэтому ежемесячно проводим в наших магазинах акции. Например, в октябре проходит сразу несколько акций:



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· Скидка 50%: сковороды, кастрюли, ковши, чайники заварочные, наборы столовых приборов, а также полезные хозяйственные принадлежности – ящики и корзины для хранения, органайзеры настольные, мешки для стирки белья, лампочки светодиодные. · Скидки до 25%: посуда для сервировки и приготовления, хозтовары, галантерея. · Скидки до 25%: ассортимент товаров для интерьера – вазы, фоторамки, декоративные кашпо и горшки, фигурки.

Не хотите ждать скидку на приглянувшийся товар? Воспользуйтесь картой покупок или картой рассрочки «Халва». В наших магазинах каждый может позволить себе выгодную покупку!

Больше информации об акциях смотрите на сайте foroom.by

FOROOM. Быть нашим клиентом выгодно!



г. Брест, ул. Московская, 273 В, ТЦ "INTERSPAR", 2-й этаж

Время работы:

пн-вс 10.00-21.00

Тел.: (0162) 28-59-85

г. Брест, ул. Махновича, 6, ТЦ "Варшавский", 2-й этаж

Время работы:

пн-вс 10.00-21.00

Тел.: (0162) 25-82-57

г. Брест, ул. Советская, 16, ТЦ "Детский мир", 2-й этаж

пн-вс 10.00-20.00

Тел.: (0162) 20-95-36