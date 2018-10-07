Большие открытия в Бресте! Магазины «FOROOM» открылись в городе над Бугом

«Приятные открытия каждый день» – отличный девиз для жизни! И мы стараемся ему следовать! В июле и октябре мы открыли 2 новых магазина в Бресте. Теперь выгодные покупки для дома можно совершать еще и по этим адресам: ул. Махновича, 6, ТЦ «Варшавский» и ул. Московская, 273 В, ТЦ «INTERSPAR». Всего за 4 года существования нашей сети на карте Беларуси появилось уже 27 магазинов товаров для дома «FOROOM».
Мы знаем, как сделать ваш дом уютней и при этом сохранить в порядке семейный бюджет. Наши специалисты постоянно исследуют вкусы потребителей, поэтому в «FOROOM» вы найдете то, что вам действительно нужно для комфортной и красивой жизни!
Не тратьте драгоценное время на поиски нужных товаров в разных магазинах.
Сразу приходите к нам и убедитесь лично, что в «FOROOM» есть практически все:
· Посуда: для сервировки, приготовления и хранения еды. Страны-производители: Италия, Нидерланды, Франция, Россия, Турция, Беларусь.
· Приятные мелочи для хозяйства: для кухни, ванной комнаты и туалета, для хранения вещей и ухода за ними.
· Милые детали для интерьера: шкатулочки, цветы, свечи, фотографии в рамках, памятные сувениры.
· Канцелярские принадлежности: товары для творчества, бумага, папки, обложки и т.д.
· Галантерея.
Мы знаем, что удачный шопинг – это выгодный шопинг. Поэтому ежемесячно проводим в наших магазинах акции. Например, в октябре проходит сразу несколько акций: