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Большие открытия в Бресте! Магазины «FOROOM» открылись в городе над Бугом

08.10.2018 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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«Приятные открытия каждый день» – отличный девиз для жизни! И мы стараемся ему следовать! В июле и октябре мы открыли 2 новых магазина в Бресте. Теперь выгодные покупки для дома можно совершать еще и по этим адресам: ул. Махновича, 6, ТЦ «Варшавский» и ул. Московская, 273 В, ТЦ «INTERSPAR». Всего за 4 года существования нашей сети на карте Беларуси появилось уже 27 магазинов товаров для дома «FOROOM».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59446.php

Большие открытия в Бресте! Магазины «FOROOM» открылись в городе над Бугом

Мы знаем, как сделать ваш дом уютней и при этом сохранить в порядке семейный бюджет. Наши специалисты постоянно исследуют вкусы потребителей, поэтому в «FOROOM» вы найдете то, что вам действительно нужно для комфортной и красивой жизни!

Не тратьте драгоценное время на поиски нужных товаров в разных магазинах.

Сразу приходите к нам и убедитесь лично, что в «FOROOM» есть практически все:

· Посуда: для сервировки, приготовления и хранения еды. Страны-производители: Италия, Нидерланды, Франция, Россия, Турция, Беларусь.

· Приятные мелочи для хозяйства: для кухни, ванной комнаты и туалета, для хранения вещей и ухода за ними.

· Милые детали для интерьера: шкатулочки, цветы, свечи, фотографии в рамках, памятные сувениры.

· Канцелярские принадлежности: товары для творчества, бумага, папки, обложки и т.д.

· Галантерея.

Мы знаем, что удачный шопинг – это выгодный шопинг. Поэтому ежемесячно проводим в наших магазинах акции. Например, в октябре проходит сразу несколько акций:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59446.php

Большие открытия в Бресте! Магазины «FOROOM» открылись в городе над Бугом

· Скидка 50%: сковороды, кастрюли, ковши, чайники заварочные, наборы столовых приборов, а также полезные хозяйственные принадлежности – ящики и корзины для хранения, органайзеры настольные, мешки для стирки белья, лампочки светодиодные.

· Скидки до 25%: посуда для сервировки и приготовления, хозтовары, галантерея.

· Скидки до 25%: ассортимент товаров для интерьера – вазы, фоторамки, декоративные кашпо и горшки, фигурки.

Не хотите ждать скидку на приглянувшийся товар? Воспользуйтесь картой покупок или картой рассрочки «Халва». В наших магазинах каждый может позволить себе выгодную покупку!

Больше информации об акциях смотрите на сайте foroom.by

FOROOM. Быть нашим клиентом выгодно! 

г. Брест, ул. Московская, 273 В, ТЦ "INTERSPAR", 2-й этаж
Время работы: 
пн-вс 10.00-21.00
Тел.: (0162) 28-59-85

г. Брест, ул. Махновича, 6, ТЦ "Варшавский", 2-й этаж
Время работы: 
пн-вс 10.00-21.00
Тел.: (0162) 25-82-57

г. Брест, ул. Советская, 16, ТЦ "Детский мир", 2-й этаж
пн-вс 10.00-20.00
Тел.: (0162) 20-95-36

 
Теги: Брест
 
 
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«Приятные открытия каждый день» – отличный девиз для жизни! И мы стараемся ему следовать! В июле и октябре мы открыли 2 новых магазина в Бресте. Теперь выгодные...
 
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