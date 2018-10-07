Китай подтвердил расследование в отношении главы Интерпола









Национальная наблюдательная комиссия Китая в воскресенье, 7 октября, подтвердила проведение расследования в отношении президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэна Хунвэя. 64-летнего главу Интерпола, который также занимает должность заместителя министра общественной безопасности Китая, "подозревают в нарушении закона", говорится в заявлении комиссии.





Позднее стало известно, что Хунвэй подал заявление об отставке с должности президента базирующейся во французском Лионе организации. Интерпол получил заявление, которое немедленно вступает в силу. До избрания нового главы организации на сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола в Дубае его обязанности будет исполнять старший вице-президент исполкома организации Ким Чен Ян.





В тот же день супруга Хунвэя призвала национальные правительства вмешаться в ситуацию, назвав ее "делом международного сообщества". Она заявила об опасениях за жизнь своего мужа. По словам жены главы Интерпола, в последний раз он вышел на связь 25 сентября, после того как уехал из Франции в Китай. В тот день Хунвэй прислал супруге сообщение с просьбой дождаться звонка, а спустя несколько минут - изображение ножа, которое она расценила как признак опасности.









Накануне Интерпол запросил по официальным правоохранительным каналам разъяснений от китайских властей о статусе президента. Днем ранее французская газета Le Monde сообщила, что вероятное задержание Хунвэя связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах. Издание отмечает, что это уже не первый подобный случай "исчезновения" высокопоставленных официальных лиц в Китае.





Штаб-квартира Интерпола, объединяющего 192 стран, находится во французском Лионе. Замминистра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй был избран президентом Интерпола на четырехлетний срок в ноябре 2016 года. Он сменил на этом посту француженку Мирей Баллестрази.





В марте высший законодательный орган КНР принял закон о создании Национальной наблюдательной комиссии, задача которой - препятствовать коррупции и злоупотреблению должностными полномочиями. Согласно закону, комиссия может проводить расследования независимо от судебных органов, а также задерживать подозреваемых и помещать их под арест на срок до шести месяцев без решения суда.