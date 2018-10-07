ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китай подтвердил расследование в отношении главы Интерпола

08.10.2018 07:22 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Национальная наблюдательная комиссия КНР подозревает главу международной уголовной полиции в нарушении закона. Интерпол получил заявление Мэна Хунвэя об отставке.



Национальная наблюдательная комиссия Китая в воскресенье, 7 октября, подтвердила проведение расследования в отношении президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэна Хунвэя. 64-летнего главу Интерпола, который также занимает должность заместителя министра общественной безопасности Китая, "подозревают в нарушении закона", говорится в заявлении комиссии.

Позднее стало известно, что Хунвэй подал заявление об отставке с должности президента базирующейся во французском Лионе организации. Интерпол получил заявление, которое немедленно вступает в силу. До избрания нового главы организации на сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола в Дубае его обязанности будет исполнять старший вице-президент исполкома организации Ким Чен Ян.

В тот же день супруга Хунвэя призвала национальные правительства вмешаться в ситуацию, назвав ее "делом международного сообщества". Она заявила об опасениях за жизнь своего мужа. По словам жены главы Интерпола, в последний раз он вышел на связь 25 сентября, после того как уехал из Франции в Китай. В тот день Хунвэй прислал супруге сообщение с просьбой дождаться звонка, а спустя несколько минут - изображение ножа, которое она расценила как признак опасности.


Накануне Интерпол запросил по официальным правоохранительным каналам разъяснений от китайских властей о статусе президента. Днем ранее французская газета Le Monde сообщила, что вероятное задержание Хунвэя связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах. Издание отмечает, что это уже не первый подобный случай "исчезновения"  высокопоставленных официальных лиц в Китае.

Штаб-квартира Интерпола, объединяющего 192 стран, находится во французском Лионе. Замминистра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй был избран президентом Интерпола на четырехлетний срок в ноябре 2016 года. Он сменил на этом посту француженку Мирей Баллестрази.

В марте высший законодательный орган КНР принял закон о создании Национальной наблюдательной комиссии, задача которой - препятствовать коррупции и злоупотреблению должностными полномочиями. Согласно закону, комиссия может проводить расследования независимо от судебных органов, а также задерживать подозреваемых и помещать их под арест на срок до шести месяцев без решения суда.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальная наблюдательная комиссия КНР подозревает главу международной уголовной полиции в нарушении закона. Интерпол получил заявление Мэна Хунвэя об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жену Нетаньяху судят за растрату бюджетных средств на частных шеф-поваров, изысканную еду и напитки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
08.10.2018
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика