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Жену Нетаньяху судят за растрату бюджетных средств на частных шеф-поваров, изысканную еду и напитки

08.10.2018 07:17 — Разное | Партизан  
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Жена премьера Израиля Сара Нетаньяху предстала перед судом в Иерусалиме по обвинению в растрате бюджетных средств в сумме 100 тысяч долларов на частных шеф-поваров, изысканную еду и напитки. Если ее признают виновной, Сара проведет в тюрьме до пяти лет.




Об этом сообщает DW.

Несмотря на то что в резиденции премьера работает повар на постоянной основе, Сара потратила около 10 тысяч долларов из государственной казны на услуги частных шеф-поваров.

Кроме того, жена Нетаньяху за счет государства заказывала роскошные напитки, в частности розовое шампанское. Как ранее сообщалось, прокуратура посчитала, что в 2010-2013 годах на изысканные блюда для Сары в целом было потрачено около ста тысяч долларов бюджетных средств.

В транскриптах полицейских расследований жена премьера жалуется на качество пищи и называет штатных сотрудников унизительными словами.

Известно, что два года назад Сара Нетаньяху унизила одного из государственных сотрудников. Суд обязал ее выплатить 42 тысячи долларов компенсации.

Относительно самого Биньямина Нетаньяху также продолжается целый ряд коррупционных расследований.

Так, в одном из случаев Нетаньяху якобы попросил издателя национальной ежедневной израильской газеты Эдиот ахронот (Последние Новости) освещать деятельность израильских властей в позитивном ключе - в обмен на помощь в усмирении прямых конкурентов газеты.

Во втором случае Нетаньяху подозревают в получении подарков на сумму не менее миллиона шекелей (более $280 тыс.) от голливудского магната и продюсера Арнона Милчена.


 
 
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Жена премьера Израиля Сара Нетаньяху предстала перед судом в Иерусалиме по обвинению в растрате бюджетных средств в сумме 100 тысяч долларов на частных шеф-поваров,...
 
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