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Глава «Белнефтехима» пояснил, почему цены на топливо повышают на 1 копейку

08.10.2018 07:09 — Разное | Партизан  
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Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков пояснил, почему стоимость топлива поэтапно повышается на одну копейку, а не реже, но на более солидные суммы. «Мы пропагандируем в первую очередь политику сдержанности. Каждую неделю ведем мониторинг, не является ли тренд роста цен на нефть всплеском. По совокупности параметров выносим решение о следующем повышении (цен на топливо)», — заявил Андрей Рыбаков в эфире ОНТ.

Андрей Рыбаков уточнил, что в себестоимости топлива стоимость нефти занимает около 80%. По его словам, стоимость нефти выросла с начала года на 40%, при этом «адекватного увеличения цен на нефтепродукты не происходило». «Адекватного, исходя из всех факторов, в том числе курса нацвалюты», — отметил глава «Белнефтехима».

При этом многократное повышение в этом году стоимости топлива на одну копейку лишь позволило удержать на одном уровне соотношение стоимости нефти и нефтепродуктов, уточнил Андрей Рыбаков.

По его словам, в «Белнефтехиме» каждую неделю проводят мониторинг, «не является ли тренд роста цен на нефть всплеском». После этого принимается решение об изменении цен на топливо.

Повышение цен на топливо на одну копейку позволяет «адаптировать потребителей к росту», а также «позволяет контролировать ситуацию по росту, исходя из возможного колебания (цен на нефть. — Прим. ред.)».

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков пояснил, почему стоимость топлива поэтапно повышается на одну копейку, а не реже, но на более солидные суммы....
 
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