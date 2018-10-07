|
«Единицы» в дневники чаще всего ставят учителя математики, а неуды – «англичанки»
Родителей больше не вызывают в школу, ученики не курят на переменах, а «историки» и «географы» с удовольствием ставят «десятки». Ко дню учителя компания «Офистон» «проверила» дневники почти пятисот минских школьников и разобралась в особенностях взаимоотношений учеников и их наставников.
«На перемене организовала игры в туалете»
Как известно, в первом-втором классах не ставят отметок. А вот «Дневнички» у второклассников уже есть. И отсутствие «восьмерок» и «десяток» не означает, что детей не оценивают. Правда, каждый учитель это делает по-своему. Чаще всего встречаются различные наклейки-смайлики. Но есть и варианты. Например, в одном из дневников стоят красные «плюсики». В другом – нарисованы разноцветные звездочки, рядом с которыми – роспись учителя. Все по-взрослому. Также популярны различные характеристики, такие, как «молодец», «малайчынка», «умница» и «умничка».
«Играл в телефон, до столовой так и не дошел»
Похоже, самая жесть творится в классах с 3-го по 6-й. Дневники буквально пестрят оценками, записями, выговорами и благодарностями. Ну, с благодарностями все ясно: самые популярные «за активное участие в жизни класса», «активное участие в сборе макулатуры» и «активное участие в концерте, посвященном….». Среди учеников есть победители (причем неоднократные) конкурсов «Умелые ручки» и обладатели благодарностей «за активное участие в походе в музей».
Но замечаний все равно на порядок больше. Самое популярное «поведение на уроке неуд.». Подсчет «неудов» показал: хуже всего дети ведут себя на уроках английского языка. На втором месте внезапно оказалась физкультура, на третьем – математика.
С третьего класса в дневниках массово начинают появляться записи «нет ДЗ!» и «забыл тетрадь». Пика эти записи достигают в пятом классе, дальше идут на убыль. А вот ожидавшегося «на уроке играл в телефон» - практически нет, всего три подобных замечания на пятьсот дневников! Хотя запись «играл в телефон, до столовой так и не дошел» попадает в топ лучших замечаний. То ли учителя уже не обращают на это внимания, то ли ученики хорошо маскируются. Версия, что школьники не играют в телефон в школе, выглядит вообще фантастически.
И да, мы обнаружили самого главного хулигана. Вы ведь знаете, что в конце дневника есть страница для замечаний учителя? У большинства учеников она девственно чиста («легкие» замечания учителя предпочитают писать вместо оценки напротив своего урока), у некоторых по два-три замечания. А вот учителям третьеклассника Андрея этой страницы не хватило – пришлось вклеивать в дневник дополнительный лист в клеточку. Он тоже заполнен «неудами» наполовину.
Самой часто встречающейся оценкой в дневниках начальной и средней школы является… «десятка». Десяток очень много и их с удовольствием ставят все учителя – от «трудовика» до «математички». Даже у закоренелых двоечников с дюжину десяток за год наскребется. А у отличников их – по 7-8 в неделю. Лидером стал третьеклассник Алексей – 269 «десяток» за год! А еще у него 106 девяток и 44 восьмерки. Ниже оценок нет.
А вот «нулей» по математике не оказалось. Но только потому, что учителя математики предпочитают ставить «единицы». Из 105 «колов», выставленных в дневниках, более трети – именно по их предмету. И если уж продолжать в этом духе, то пресловутые «двойки» чаще других учителей ставят преподаватели английского языка.
Главным «коллекционером» не самых лучших отметок стал пятиклассник Влад: в его дневнике – 2 «нуля» (оба – по истории), 9 единиц и 12 двоек. А еще в комплекте – 10 неудов за поведение и 21 запись о том, что «нет дз.» Да, десятки у Влада тоже есть – три!
Топ-7 необычных записей в дневниках минских школьников
«На перемене организует игры в туалете». Это запись в дневнике второклассницы одной из минских гимназий. Надеемся, что организаторский талант не пропадет!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Родителей больше не вызывают в школу, ученики не курят на переменах, а «историки» и «географы» с удовольствием ставят «десятки». Ко дню учителя компания «Офистон»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)