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«Единицы» в дневники чаще всего ставят учителя математики, а неуды – «англичанки»

08.10.2018 06:38 — Разное | Интерфакс  
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Родителей больше не вызывают в школу, ученики не курят на переменах, а «историки» и «географы» с удовольствием ставят «десятки». Ко дню учителя компания «Офистон» «проверила» дневники почти пятисот минских школьников и разобралась в особенностях взаимоотношений учеников и их наставников.

«Единицы» в дневники чаще всего ставят учителя математики, а неуды – «англичанки»
Каждый отдельно взятый дневник – это зеркало ученика, в котором отображается практически вся его жизнь с несделанными уроками, «двойками» и «десятками», забытой спортивной формой и благодарностями за сданную макулатуру. А несколько сотен позволяют перейти от частных случаев к анализу общего. После акции «Обмен дневников», проведенной магазином канцтоваров «Офистон», в руках организаторов оказалось 511 дневников учеников 2-11 классов 51 минской школы и 14 гимназий. Отличный плацдарм для исследования!

«На перемене организовала игры в туалете»

Как известно, в первом-втором классах не ставят отметок. А вот «Дневнички» у второклассников уже есть. И отсутствие «восьмерок» и «десяток» не означает, что детей не оценивают. Правда, каждый учитель это делает по-своему. Чаще всего встречаются различные наклейки-смайлики. Но есть и варианты. Например, в одном из дневников стоят красные «плюсики». В другом – нарисованы разноцветные звездочки, рядом с которыми – роспись учителя. Все по-взрослому. Также популярны различные характеристики, такие, как «молодец», «малайчынка», «умница» и «умничка».

«Единицы» в дневники чаще всего ставят учителя математики, а неуды – «англичанки»
Записей о несделанных домашних заданиях практически не встречается. Зато «поведение неуд.» и «бегал на перемене» - очень даже часто. Встречаются и уникальные записи, вроде «на перемене организовала игры в туалете».

«Играл в телефон, до столовой так и не дошел»

Похоже, самая жесть творится в классах с 3-го по 6-й. Дневники буквально пестрят оценками, записями, выговорами и благодарностями. Ну, с благодарностями все ясно: самые популярные «за активное участие в жизни класса», «активное участие в сборе макулатуры» и «активное участие в концерте, посвященном….». Среди учеников есть победители (причем неоднократные) конкурсов «Умелые ручки» и обладатели благодарностей «за активное участие в походе в музей».

Но замечаний все равно на порядок больше. Самое популярное «поведение на уроке неуд.». Подсчет «неудов» показал: хуже всего дети ведут себя на уроках английского языка. На втором месте внезапно оказалась физкультура, на третьем – математика.

С третьего класса в дневниках массово начинают появляться записи «нет ДЗ!» и «забыл тетрадь». Пика эти записи достигают в пятом классе, дальше идут на убыль. А вот ожидавшегося «на уроке играл в телефон» - практически нет, всего три подобных замечания на пятьсот дневников! Хотя запись «играл в телефон, до столовой так и не дошел» попадает в топ лучших замечаний. То ли учителя уже не обращают на это внимания, то ли ученики хорошо маскируются. Версия, что школьники не играют в телефон в школе, выглядит вообще фантастически.

«Единицы» в дневники чаще всего ставят учителя математики, а неуды – «англичанки»
Матом школьники тоже ругаются редко – всего два замечания о том, что кто-то «нецензурно выражался в присутствии учителя и одноклассников». И совсем нет замечаний о курении. ЗОЖ в школах побеждает!

И да, мы обнаружили самого главного хулигана. Вы ведь знаете, что в конце дневника есть страница для замечаний учителя? У большинства учеников она девственно чиста («легкие» замечания учителя предпочитают писать вместо оценки напротив своего урока), у некоторых по два-три замечания. А вот учителям третьеклассника Андрея этой страницы не хватило – пришлось вклеивать в дневник дополнительный лист в клеточку. Он тоже заполнен «неудами» наполовину.

«Единицы» в дневники чаще всего ставят учителя математики, а неуды – «англичанки»
«Кол» - не самая страшная оценка в школе

Самой часто встречающейся оценкой в дневниках начальной и средней школы является… «десятка». Десяток очень много и их с удовольствием ставят все учителя – от «трудовика» до «математички». Даже у закоренелых двоечников с дюжину десяток за год наскребется. А у отличников их – по 7-8 в неделю. Лидером стал третьеклассник Алексей – 269 «десяток» за год! А еще у него 106 девяток и 44 восьмерки. Ниже оценок нет.

«Единицы» в дневники чаще всего ставят учителя математики, а неуды – «англичанки»
Реже всего встречаются 0 – «нули». Удивительно, что они вообще встречаются. Однако в пяти сотнях дневников мы обнаружили их целых 47! Чаще других такую оценку ставят учителя белорусского языка и литературы – на их совести почти половина «нулей».

А вот «нулей» по математике не оказалось. Но только потому, что учителя математики предпочитают ставить «единицы». Из 105 «колов», выставленных в дневниках, более трети – именно по их предмету. И если уж продолжать в этом духе, то пресловутые «двойки» чаще других учителей ставят преподаватели английского языка.

Главным «коллекционером» не самых лучших отметок стал пятиклассник Влад: в его дневнике – 2 «нуля» (оба – по истории), 9 единиц и 12 двоек. А еще в комплекте – 10 неудов за поведение и 21 запись о том, что «нет дз.» Да, десятки у Влада тоже есть – три!

«Единицы» в дневники чаще всего ставят учителя математики, а неуды – «англичанки»
И еще немного статистики. Как оказалось, наибольшие шансы получить плохую оценку у ученика - в среду. Именно в этот день отличники чаще всего получают «семерки» и «шестерки». Да и из «нулей» почти половина почти половина была получена именно в среду.

Топ-7 необычных записей в дневниках минских школьников

«На перемене организует игры в туалете». Это запись в дневнике второклассницы одной из минских гимназий. Надеемся, что организаторский талант не пропадет!

«Единицы» в дневники чаще всего ставят учителя математики, а неуды – «англичанки»
«Бьется линейкой на уроке». Уважаемые родители! Объясните сыну, что учителя бить нельзя.

«Единицы» в дневники чаще всего ставят учителя математики, а неуды – «англичанки»
Противостояние длиною в год. И, похоже, ученик побеждает систему. Если судить по почерку, как минимум трех физруков он выжил из школы…

«Единицы» в дневники чаще всего ставят учителя математики, а неуды – «англичанки»
Бить Диму – просто! А вот Лешу – тяжело… Нет, лучше Диму.

«Единицы» в дневники чаще всего ставят учителя математики, а неуды – «англичанки»
«Ка-ку-ни-лы». Начинающего дизайнера уже в школе видно!

«Единицы» в дневники чаще всего ставят учителя математики, а неуды – «англичанки»
Не у каждого олимпийского чемпиона в дневнике есть такая запись!

«Единицы» в дневники чаще всего ставят учителя математики, а неуды – «англичанки»
Когда вся учительская против тебя

«Единицы» в дневники чаще всего ставят учителя математики, а неуды – «англичанки»

 
 
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Родителей больше не вызывают в школу, ученики не курят на переменах, а «историки» и «географы» с удовольствием ставят «десятки». Ко дню учителя компания «Офистон»...
 
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