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Прогноз по курсам валют: рубль снова может упасть
- Вторую неделю подряд белорусский рубль снизился к валютной корзине. И опять же вторую неделю подряд подорожали сразу все три валюты, входящие в эту корзину.
Происходило это на фоне того, что доллар укреплялся на мировых рынках - в частности, по отношению к евро.
Пара
При этом упавший к другим мировым валютам российский рубль все равно вырос к белорусскому рублю.
Российский рубль подорожал к белорусскому на 0,62%. Евро вырос к белорусскому рублю на 1,04%, доллар - на 2,06%.
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Вторую неделю подряд белорусский рубль снизился к валютной корзине.
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