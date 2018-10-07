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Прогноз по курсам валют: рубль снова может упасть

08.10.2018 07:18 — Разное | Myfin  
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Прогноз по курсам валют: рубль снова может упасть
фото: Myfin.by

Прогноз по курсам валют: рубль снова может упасть

- Вторую неделю подряд белорусский рубль снизился к валютной корзине. И опять же вторую неделю подряд подорожали сразу все три валюты, входящие в эту корзину.

Происходило это на фоне того, что доллар укреплялся на мировых рынках - в частности, по отношению к евро.

Пара евро/доллар упала с 1,1620 до 1,15, или на 1%. При этом и доллар, и евро выросли к российскому рублю. Доллар за неделю подорожал к российскому рублю на 1,4%, а евро - на 0,4%.

При этом упавший к другим мировым валютам российский рубль все равно вырос к белорусскому рублю.

Российский рубль подорожал к белорусскому на 0,62%. Евро вырос к белорусскому рублю на 1,04%, доллар - на 2,06%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Вторую неделю подряд белорусский рубль снизился к валютной корзине.
 
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