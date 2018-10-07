В Лиде расскажут о белорусских инновационных разработках и продукции, имеющей высокий потенциал для коммерциализации





Биржа деловых контактов «Перспективные научно-технические разработки и инновационное развитие регионов» пройдет 24 октября в Лиде.

Для потенциальных заказчиков и потребителей будут организованы выставка и презентация белорусских инновационных разработок и продукции, имеющих высокий потенциал для коммерциализации и предлагаемых для внедрения на предприятиях региона. Также запланировано проведение деловых переговоров. Участие бесплатное.

Мероприятие начнется в 11.00 во Дворце культуры Лиды. Конгрессные мероприятия биржи проводит Государственный комитет по науке и технологиям при участии Гродненского областного исполнительного комитета, сообщает БелТА .