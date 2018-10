"Стеклянный потолок". 7 способов, как женщине добиться повышения и начать зарабатывать больше

За 20 лет своей корпоративной карьеры я сталкивалась со «стеклянным потолком» не так много раз, но столкнувшись с этим явлением по-настоящему, испытала чувство безысходности. С чем бы это можно было сравнить? Наверное, с ездой на велосипеде, когда, чтобы удержаться, вам надо ехать быстро, и чем быстрее вы едете, тем устойчивее вы себя чувствуете. Вот только если вы — женщина и если вы выбираете «большую игру», своеобразный Тур де Франс в мире бизнеса, вас могут попросту не допустить в этот клуб. Обидно? Еще как.

Термин «стеклянный потолок» появился и стал активно использоваться в 1980-х, и сейчас трудно установить, кому мы обязаны этому определению. Историю его происхождения связывают либо с гендерными исследованиями, либо с теорией менеджмента, или даже с двумя репортерами Wall Street Journal. Они в 1986 году применили феномен «стеклянного потолка» по отношению к проблемам женщин в корпоративной Америке.

Думаю, факт появления дискуссии на эту тему именно в США не был случайным, так как именно там в 1964 году специальный закон (The Civil Rights Act) запрещал дискриминацию на почве расы, пола, возраста, религии, происхождения и инвалидности. Именно благодаря этому закону женщины и меньшинства появились на рабочих местах, однако занимали малозаметные позиции и не продвигались по службе.

Термин «стеклянный потолок» по отношению к женщинам актуален и по сей день во всех странах, и в Беларуси — в том числе. Что же такое «стеклянный потолок»? Это заметный барьер для продвижения женщин и групп меньшинств (цвет кожи, сексуальная ориентация, инвалидность) на высокие управленческие позиции в организациях. Он физически и психологически ощутим и почти непреодолеваем, но в то же время почти незаметен, как стекло.





Фактов женской дискриминации на работе предостаточно, стоит взглянуть на статистику: по данным Gender Forward Pioneer Index 2016 года, только лишь 10,9% топ-позиций 500 Global Fortune компаний заняты женщинами, и это при 50/50 гендерном разделении в обществе. Кроме этого, интересно, что половое разнообразие начинается в среднем звене руководителей, куда женщины более-менее вхожи, но там же и заканчивается.

Кроме того, исследования, напечатанные в Bloomberg Business Week, показывают, что однажды нанятые, женщины остаются позади мужчин в части продвижения и оплаты. Они зарабатывают 90% дохода мужчин в возрасте 32 лет и 82% дохода, когда им 40 в среднем. Хуже ли женщины делают свою работу? Проигрывают ли они по своему потенциалу и возможностям мужчинам? Меньше ли будут посвящать своего времени работе, не сумев найти баланс между работой и семьей? Конечно, нет, нет и нет.

Я думаю, что найдутся люди, которые вопреки фактам возразят, что всему виной только мужской ум и предприимчивость, и только женщина сама себя ограничивает в росте. Или часто бывает так, что ни разу не встретившись с этой проблемой, сами женщины могут возразить, что проблемы такой не существует. Но помните, что если этого не произошло с вами, не значит, что проблемы не существует, скорее, это можно списать на счастливое исключение.

Распространенные мифы о различиях мужчин и женщин звучат так: якобы женщины обладают меньшим желанием или способностями вести переговоры, якобы женщины не склонны к риску, поэтому всегда осторожны в принятии решений, и в общем женщины менее уверены в себе. Эти спорные мнения в виде аксиом преподносят нам медиа, а также сами организации, стараясь подчеркнуть гендерные различия, что еще усиливает предубеждения о силе женщин-лидеров.

Однако на сегодняшний момент большее количество исследований утверждает, что в среднем мужской и женский пол гораздо более схожи по своим навыкам и склонностям, а различия в поведении обусловлены их опытом, который создается для них систематически различным. Таким образом, сталкиваясь с разными обстоятельствами, женщины и мужчины вынуждены вести себя по-разному.

Если вы женщина и вас систематически не хотят услышать на совещании руководителей, у вас есть два варианта: либо усилить тон и нарочито обратить на себя внимание, и, возможно, прослыть агрессивной, либо не инициировать выступление в следующий раз. А это, в свою очередь, может привести к мнению о ваших не очень эффективных способностях переговорщицы и лидера. Стереотипы имеют способность укореняться, делая альтернативный взгляд невозможным, идею различия полов непреодолимой, и порождать дискриминирующие качества для отбора.





По данным исследований, проведенных среди 25 000 выпускников Гарварда в возрасте 26−67 лет (опубликовано в Harvard Business Review, 2014) — хорошо образованных, амбициозных людей — нет никаких существенных различий в целях, приоритетах, ожиданиях и понимании карьеры между мужчинами и женщинами Соответственно, женщины и мужчины одинаково видят успех и приоритеты на рабочем месте. Для обоих полов в молодом возрасте (до 40 лет) успех обозначает продвижение по службе, достижение результатов и достойная оплата, при этом почти 100% респондентов после 40 лет одинаково высоко оценили важность гармоничных отношений в семье и баланс работы и личной жизни.

Респонденты обоих полов отмечали, что делать важную работу и достигать результата одинаково важно для них, но довольных своей профессиональной карьерой мужчин было больше, чем женщин, что говорит о различной способности реализоваться в зависимости от пола. Одна из причин этого, несмотря на одинаковые карьерные приоритеты, — это то, что в обществе очень сильна идея, что якобы женщины ценят свою работу меньше. В том же исследовании 73% мужчин и 85% женщин заявили, что эта установка о приоритете семьи над работой для женщин является главным барьером в продвижении женщин-лидеров.

Меня не могут не радовать некоторые позитивные изменения, которые появляются в менеджменте, пока только за границей, как например, при заполнении электронной анкеты при приеме на работу, ты сама можешь заявлять свой пол, возраст и инвалидность, и при этом эти данные будут использованы в обобщенном виде для отчетов, не будут нести индивидуальный характер и влиять на решение по трудоустройству. Многие компании отчитываются перед акционерами о проценте женщин на руководящих позициях и стараются повысить эти цифры. В момент написания этой статьи мне на почту пришел отчет по трендам рекрутинга 2018 года от одной известной компании, и там в качестве первого тезиса было сказано «diversity is the new mindset» (англ. «разнообразие — это новая философия»).

Так хочется, чтобы и в Беларуси этот новый тип мышления был принят большим числом руководителей. Должны быть произведены изменения в организациях, практике компаний и моделях взаимодействия, а также позиционировании образа женщины-лидера. Каждый раз, когда руководство компании наблюдает разные результаты руководителей — женщин и мужчин. Оно должно ссылаться не на разницу природных возможностей или карьерных приоритетов, а подумать, как скорректировать ситуацию, чтобы дать возможность женщине реализоваться более эффективно.

Основываясь на своем опыте, я собрала 7 рекомендаций, что может делать сама женщина, чтобы бороться с эффектом «стеклянного потолка»





Не бойтесь заявлять о себе на работе

Говорите без сомнений о своих способностях, достижениях и опыте вашему руководству, не дожидаясь, когда вас об этом спросят. Не ждите того заветного разговора один раз в год, когда руководство решит поговорить о вашем будущем. Моя знакомая, когда узнала, что компания готовится к слиянию с другим бизнесом, по своей инициативе поделилась с руководством своим прошлым опытом в этом направлении. Ее старания были вознаграждены включением в группу по этому бизнес-проекту.

Умейте рассказать о себе и своих достижениях за короткое время

Составьте небольшой текст, его еще называют «elevator pitch» (англ. — краткая и убедительная продажа), как если бы вы столкнулись в лифте с кем-то, кого вы уважаете: потенциальным инвестором, работодателем своей мечты или журналистом, который может сделать хороший материал о вас. И у вас есть 2−3 минуты на то, чтобы представиться, рассказать, чем вы занимаетесь и чего лично вы достигли. Репетируйте и сделайте elevator pitch своей живой бизнес-картой. Попробуйте добавить в рассказ короткую историю о том, как и кому вы помогли своей деятельностью.

Продолжайте двигаться вперед, несмотря на сложности на вашем пути

Лидерство — это не только то, как мы можем вдохновлять и направлять других людей. Лидерство, с моей точки зрения, это также в чем-то преодоление своих ограничений. Занимая 16 лет руководящие позиции, я всегда старалась брать себе в команду людей, которые были талантливее и сильнее меня в какой-то области. Да, не скрою, это вызов, но это и путь к награде. Работайте с людьми, которые помогут вам преодолеть свои вызовы и стать сильнее. Сегодня новые молодые лидеры смотрят на лидерство скорее как на эффективный альянс, а не на иерархическую модель, поэтому все больше востребованы сильные лидерские качества.

Не позволяйте себе самой критиковать себя излишне, особенно если вы слышите упреки в своей агрессивности и желании брать верх

Скорее всего, вы просто демонстрируете поведение, которое не ожидается от женщины, но является нормальным для мужчины. Мою знакомую, финансового директора, часто упрекали в том, что работать с ней «тяжело, но интересно», ссылаясь на точку зрения, которую она всегда отстаивала.

Займитесь поиском «ментора» для вашего профессионального роста

Это человек, который превосходит вас в профессиональных и лидерских компетенциях, и «спонсора», чтобы иметь человека в той же компании, который будет в курсе ваших карьерных амбиций и достижений, и сможет способствовать вашему продвижению. Одной из проблем молодых женщин-лидеров является недостаток ролевых моделей успешных женщин более старшего возраста, у которых можно просить совета.

Посмотрите шире на свою карьеру

Может, «стеклянный потолок», которого вы достигли, — это действительно потолок вашей карьеры именно на этом месте и вы можете реализовать себя в другой области и начать жизнь, о которой мечтали? Если вы — журналист, вы можете реализовать себя в смежных областях, например, бизнес-коммуникациях или маркетинге, если вы — директор по финансам, возможно, вы хотели бы заняться своим консалтинговым бизнесом, если вы специалист по рекрутингу, возможно, вы можете стать карьерным консультантом и работать на себя?

Готовьте себя к тому моменту, когда вы достигнете этого «стеклянного» барьера

И, наверное, лучшим ответом будет создать свое пространство, чем бесконечно биться головой о сложно преодолеваемую стену стереотипов. Инвестируйте в себя и свои знания, поищите области, которые вам интересны и начните узнавать их, чтобы иметь альтернативы, расширяйте горизонты ваших знаний, чтобы увеличить свою экспертность. Тогда в тот момент, когда вы захотите или будете вынуждены выбрать другую жизнь, какая бы она ни была, переход будет для вас наиболее приятен.

