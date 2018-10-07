ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Стеклянный потолок". 7 способов, как женщине добиться повышения и начать зарабатывать больше

08.10.2018 08:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

За 20 лет своей корпоративной карьеры я сталкивалась со «стеклянным потолком» не так много раз, но столкнувшись с этим явлением по-настоящему, испытала чувство безысходности. С чем бы это можно было сравнить? Наверное, с ездой на велосипеде, когда, чтобы удержаться, вам надо ехать быстро, и чем быстрее вы едете, тем устойчивее вы себя чувствуете. Вот только если вы — женщина и если вы выбираете «большую игру», своеобразный Тур де Франс в мире бизнеса, вас могут попросту не допустить в этот клуб. Обидно? Еще как.

Об авторе:

Надежда Дешковец


Топ-менеджер с 20-летним опытом в бизнесе, управляющая департаментами маркетинга в международных компаниях в Восточной Европе и Азии. Личностный тренер, мотивационный лидер, бизнес- и маркетинг-консультант. Соучредительница и тренер школы женского лидерства «Она может все».

Термин «стеклянный потолок» появился и стал активно использоваться в 1980-х, и сейчас трудно установить, кому мы обязаны этому определению. Историю его происхождения связывают либо с гендерными исследованиями, либо с теорией менеджмента, или даже с двумя репортерами Wall Street Journal. Они в 1986 году применили феномен «стеклянного потолка» по отношению к проблемам женщин в корпоративной Америке.

Думаю, факт появления дискуссии на эту тему именно в США не был случайным, так как именно там в 1964 году специальный закон (The Civil Rights Act) запрещал дискриминацию на почве расы, пола, возраста, религии, происхождения и инвалидности. Именно благодаря этому закону женщины и меньшинства появились на рабочих местах, однако занимали малозаметные позиции и не продвигались по службе.

Термин «стеклянный потолок» по отношению к женщинам актуален и по сей день во всех странах, и в Беларуси — в том числе. Что же такое «стеклянный потолок»? Это заметный барьер для продвижения женщин и групп меньшинств (цвет кожи, сексуальная ориентация, инвалидность) на высокие управленческие позиции в организациях. Он физически и психологически ощутим и почти непреодолеваем, но в то же время почти незаметен, как стекло.


Фактов женской дискриминации на работе предостаточно, стоит взглянуть на статистику: по данным Gender Forward Pioneer Index 2016 года, только лишь 10,9% топ-позиций 500 Global Fortune компаний заняты женщинами, и это при 50/50 гендерном разделении в обществе. Кроме этого, интересно, что половое разнообразие начинается в среднем звене руководителей, куда женщины более-менее вхожи, но там же и заканчивается.

Кроме того, исследования, напечатанные в Bloomberg Business Week, показывают, что однажды нанятые, женщины остаются позади мужчин в части продвижения и оплаты. Они зарабатывают 90% дохода мужчин в возрасте 32 лет и 82% дохода, когда им 40 в среднем. Хуже ли женщины делают свою работу? Проигрывают ли они по своему потенциалу и возможностям мужчинам? Меньше ли будут посвящать своего времени работе, не сумев найти баланс между работой и семьей? Конечно, нет, нет и нет.

Я думаю, что найдутся люди, которые вопреки фактам возразят, что всему виной только мужской ум и предприимчивость, и только женщина сама себя ограничивает в росте. Или часто бывает так, что ни разу не встретившись с этой проблемой, сами женщины могут возразить, что проблемы такой не существует. Но помните, что если этого не произошло с вами, не значит, что проблемы не существует, скорее, это можно списать на счастливое исключение.

Распространенные мифы о различиях мужчин и женщин звучат так: якобы женщины обладают меньшим желанием или способностями вести переговоры, якобы женщины не склонны к риску, поэтому всегда осторожны в принятии решений, и в общем женщины менее уверены в себе. Эти спорные мнения в виде аксиом преподносят нам медиа, а также сами организации, стараясь подчеркнуть гендерные различия, что еще усиливает предубеждения о силе женщин-лидеров.

Однако на сегодняшний момент большее количество исследований утверждает, что в среднем мужской и женский пол гораздо более схожи по своим навыкам и склонностям, а различия в поведении обусловлены их опытом, который создается для них систематически различным. Таким образом, сталкиваясь с разными обстоятельствами, женщины и мужчины вынуждены вести себя по-разному.

Если вы женщина и вас систематически не хотят услышать на совещании руководителей, у вас есть два варианта: либо усилить тон и нарочито обратить на себя внимание, и, возможно, прослыть агрессивной, либо не инициировать выступление в следующий раз. А это, в свою очередь, может привести к мнению о ваших не очень эффективных способностях переговорщицы и лидера. Стереотипы имеют способность укореняться, делая альтернативный взгляд невозможным, идею различия полов непреодолимой, и порождать дискриминирующие качества для отбора.


По данным исследований, проведенных среди 25 000 выпускников Гарварда в возрасте 26−67 лет (опубликовано в Harvard Business Review, 2014) — хорошо образованных, амбициозных людей — нет никаких существенных различий в целях, приоритетах, ожиданиях и понимании карьеры между мужчинами и женщинами Соответственно, женщины и мужчины одинаково видят успех и приоритеты на рабочем месте. Для обоих полов в молодом возрасте (до 40 лет) успех обозначает продвижение по службе, достижение результатов и достойная оплата, при этом почти 100% респондентов после 40 лет одинаково высоко оценили важность гармоничных отношений в семье и баланс работы и личной жизни.

Респонденты обоих полов отмечали, что делать важную работу и достигать результата одинаково важно для них, но довольных своей профессиональной карьерой мужчин было больше, чем женщин, что говорит о различной способности реализоваться в зависимости от пола. Одна из причин этого, несмотря на одинаковые карьерные приоритеты, — это то, что в обществе очень сильна идея, что якобы женщины ценят свою работу меньше. В том же исследовании 73% мужчин и 85% женщин заявили, что эта установка о приоритете семьи над работой для женщин является главным барьером в продвижении женщин-лидеров.

Меня не могут не радовать некоторые позитивные изменения, которые появляются в менеджменте, пока только за границей, как например, при заполнении электронной анкеты при приеме на работу, ты сама можешь заявлять свой пол, возраст и инвалидность, и при этом эти данные будут использованы в обобщенном виде для отчетов, не будут нести индивидуальный характер и влиять на решение по трудоустройству. Многие компании отчитываются перед акционерами о проценте женщин на руководящих позициях и стараются повысить эти цифры. В момент написания этой статьи мне на почту пришел отчет по трендам рекрутинга 2018 года от одной известной компании, и там в качестве первого тезиса было сказано «diversity is the new mindset» (англ. «разнообразие — это новая философия»).

Так хочется, чтобы и в Беларуси этот новый тип мышления был принят большим числом руководителей. Должны быть произведены изменения в организациях, практике компаний и моделях взаимодействия, а также позиционировании образа женщины-лидера. Каждый раз, когда руководство компании наблюдает разные результаты руководителей — женщин и мужчин. Оно должно ссылаться не на разницу природных возможностей или карьерных приоритетов, а подумать, как скорректировать ситуацию, чтобы дать возможность женщине реализоваться более эффективно.

Основываясь на своем опыте, я собрала 7 рекомендаций, что может делать сама женщина, чтобы бороться с эффектом «стеклянного потолка»


Не бойтесь заявлять о себе на работе

Говорите без сомнений о своих способностях, достижениях и опыте вашему руководству, не дожидаясь, когда вас об этом спросят. Не ждите того заветного разговора один раз в год, когда руководство решит поговорить о вашем будущем. Моя знакомая, когда узнала, что компания готовится к слиянию с другим бизнесом, по своей инициативе поделилась с руководством своим прошлым опытом в этом направлении. Ее старания были вознаграждены включением в группу по этому бизнес-проекту.

Умейте рассказать о себе и своих достижениях за короткое время

Составьте небольшой текст, его еще называют «elevator pitch» (англ. — краткая и убедительная продажа), как если бы вы столкнулись в лифте с кем-то, кого вы уважаете: потенциальным инвестором, работодателем своей мечты или журналистом, который может сделать хороший материал о вас. И у вас есть 2−3 минуты на то, чтобы представиться, рассказать, чем вы занимаетесь и чего лично вы достигли. Репетируйте и сделайте elevator pitch своей живой бизнес-картой. Попробуйте добавить в рассказ короткую историю о том, как и кому вы помогли своей деятельностью.

Продолжайте двигаться вперед, несмотря на сложности на вашем пути

Лидерство — это не только то, как мы можем вдохновлять и направлять других людей. Лидерство, с моей точки зрения, это также в чем-то преодоление своих ограничений. Занимая 16 лет руководящие позиции, я всегда старалась брать себе в команду людей, которые были талантливее и сильнее меня в какой-то области. Да, не скрою, это вызов, но это и путь к награде. Работайте с людьми, которые помогут вам преодолеть свои вызовы и стать сильнее. Сегодня новые молодые лидеры смотрят на лидерство скорее как на эффективный альянс, а не на иерархическую модель, поэтому все больше востребованы сильные лидерские качества.

Не позволяйте себе самой критиковать себя излишне, особенно если вы слышите упреки в своей агрессивности и желании брать верх

Скорее всего, вы просто демонстрируете поведение, которое не ожидается от женщины, но является нормальным для мужчины. Мою знакомую, финансового директора, часто упрекали в том, что работать с ней «тяжело, но интересно», ссылаясь на точку зрения, которую она всегда отстаивала.

Займитесь поиском «ментора» для вашего профессионального роста

Это человек, который превосходит вас в профессиональных и лидерских компетенциях, и «спонсора», чтобы иметь человека в той же компании, который будет в курсе ваших карьерных амбиций и достижений, и сможет способствовать вашему продвижению. Одной из проблем молодых женщин-лидеров является недостаток ролевых моделей успешных женщин более старшего возраста, у которых можно просить совета.

Посмотрите шире на свою карьеру

Может, «стеклянный потолок», которого вы достигли, — это действительно потолок вашей карьеры именно на этом месте и вы можете реализовать себя в другой области и начать жизнь, о которой мечтали? Если вы — журналист, вы можете реализовать себя в смежных областях, например, бизнес-коммуникациях или маркетинге, если вы — директор по финансам, возможно, вы хотели бы заняться своим консалтинговым бизнесом, если вы специалист по рекрутингу, возможно, вы можете стать карьерным консультантом и работать на себя?

Готовьте себя к тому моменту, когда вы достигнете этого «стеклянного» барьера

И, наверное, лучшим ответом будет создать свое пространство, чем бесконечно биться головой о сложно преодолеваемую стену стереотипов. Инвестируйте в себя и свои знания, поищите области, которые вам интересны и начните узнавать их, чтобы иметь альтернативы, расширяйте горизонты ваших знаний, чтобы увеличить свою экспертность. Тогда в тот момент, когда вы захотите или будете вынуждены выбрать другую жизнь, какая бы она ни была, переход будет для вас наиболее приятен.

В следующем материале мы расскажем о том, как достичь баланса между работой и семьей и кому это больше нужно: женщине или мужчине?

 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот только если вы - женщина и если вы выбираете "большую игру", своеобразный Тур де Франс в мире бизнеса, вас могут попросту не допустить в этот клуб. Обидно? Еще как.
 
Новости дня
Новости разные
 
Олег Сенцов начал писать сценарий о тюремной жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика