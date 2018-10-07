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Принимаются предложения о пустующих домах в Парохонском, Лопатинском, Логишинском и Сошненском сельсоветах

08.10.2018 — Разное | Полесская правда  
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Комиссия по обследованию состояния жилых домов, расположенных в сельской местности принимает предложения всех заинтересованных лиц в течение одного месяца с момента опубликования сведений о пустующих жилых домах, подлежащих включению в регистр учета пустующих домов, находящихся в сельской местности, принимаются по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, кабинет № 66, тел. 31-70-39.

Принимаются предложения о пустующих домах в Парохонском, Лопатинском, Логишинском и Сошненском сельсоветах
Перечень пустующих жилых домов, подлежащих включению в регистр учета пустующих домов, находящихся в сельской местности

Парохонский сельсовет

  • д. Островичи, ул. Поддубная, 27. 1959 года постройки, общая площадь 69,5 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Грушевской Марии Владимировне;
  • д. Селище, ул. Центральная, 5. 1920 года постройки, общая площадь 25,1 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Чечуну Василию Степановичу;
  • аг. Парохонск, ул. Западная, 73. 1958 года постройки, общая площадь 36,1 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Пирит Анне Ильиничне.

Лопатинский сельсовет

  • д. Полхово, ул. Октябрьская, 15. 1955 года постройки, общая площадь 62,51 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Михалюк Елизавете Николаевне;
  • д. Христиболовичи, ул. Центральная, 22. 1960 года постройки, общая площадь 45,13 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Смольской Вере Ивановне;
  • д. Колбы, ул. Гагарина, 4. 1945 года постройки, общая площадь 53 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Подвительской Марии Васильевне;
  • д. Лемешевичи, ул. Колхозная, 5. 1948 года постройки, общая площадь 64 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Зайцеву Валерию Александровичу.

Логишинский сельсовет

  • д. Ковнятин, ул. Советская, 18. 1910 года постройки, общая площадь16,65 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Шепелевич Анне Тихоновне.

Сошненский сельсовет

  • аг. Сошно, ул. Центральная, 101. 1948 года постройки, общая площадь 26,50 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Иванцову Михаилу Александровичу;
  • д. Дубновичи, ул. Северная, 10. 1951 года постройки, общая площадь 45,36 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Мацкевич Акулине Ивановне;
  • д. Бокиничи, ул. Молодежная, 20. 1970 года постройки, общая площадь 43 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Гончару Михаилу Яковлевичу;
  • д. Бокиничи, ул. Школьная, 7. 1951 года постройки, общая площадь 37,9 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Семигайло Владимиру Трофимовичу;
  • д. Бокиничи, ул. Погост-Загородская, 9. 1946 года постройки, общая площадь 34 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Федоращик Степаниде Моисеевне.

 

 
 
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