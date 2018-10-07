Принимаются предложения о пустующих домах в Парохонском, Лопатинском, Логишинском и Сошненском сельсоветах

Комиссия по обследованию состояния жилых домов, расположенных в сельской местности принимает предложения всех заинтересованных лиц в течение одного месяца с момента опубликования сведений о пустующих жилых домах, подлежащих включению в регистр учета пустующих домов, находящихся в сельской местности, принимаются по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, кабинет № 66, тел. 31-70-39.



Перечень пустующих жилых домов, подлежащих включению в регистр учета пустующих домов, находящихся в сельской местности

Парохонский сельсовет

д. Островичи, ул. Поддубная, 27. 1959 года постройки, общая площадь 69,5 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Грушевской Марии Владимировне;

д. Селище, ул. Центральная, 5. 1920 года постройки, общая площадь 25,1 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Чечуну Василию Степановичу;

аг. Парохонск, ул. Западная, 73. 1958 года постройки, общая площадь 36,1 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Пирит Анне Ильиничне.

Лопатинский сельсовет

д. Полхово, ул. Октябрьская, 15. 1955 года постройки, общая площадь 62,51 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Михалюк Елизавете Николаевне;

д. Христиболовичи, ул. Центральная, 22. 1960 года постройки, общая площадь 45,13 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Смольской Вере Ивановне;

д. Колбы, ул. Гагарина, 4. 1945 года постройки, общая площадь 53 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Подвительской Марии Васильевне;

д. Лемешевичи, ул. Колхозная, 5. 1948 года постройки, общая площадь 64 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Зайцеву Валерию Александровичу.

Логишинский сельсовет

д. Ковнятин, ул. Советская, 18. 1910 года постройки, общая площадь16,65 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Шепелевич Анне Тихоновне.

Сошненский сельсовет