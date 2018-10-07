Отвязать госпошлину на транспорт от техосмотра и перевести её в разряд неналоговых платежей планируется в Беларуси

Правительство намерено отвязать пошлину за выдачу разрешения на участие автомобиля в дорожном движении от процедуры техосмотра и перевести в разряд неналоговых платежей, сообщил Премьер-министр Сергей Румас на заседании Палаты представителей, отвечая на вопросы депутатов.



«Вопрос взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на участие автомобиля в дорожном движении сохраняет свою актуальность. Некоторые категории граждан, например, пенсионеры, сезонно используют транспорт, хотя уплачивают пошлину в полном объеме. Прорабатывался вопрос дифференцированного подхода к взиманию пошлины с учетом интенсивности движения. Как видит новое Правительство решение данного вопроса?», – спросил Премьер-министра депутат Валерий Курсевич, член Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи.

В Правительстве рассматривались разные варианты, рассказал Сергей Румас. Например, не нашло поддержки предложение включить сумму пошлины в стоимость топлива.

«На сегодня основным решением этого вопроса Правительство видит своего рода отвязывание уплаты этой пошлины от прохождения технического осмотра», – сообщил он. Автовладельцы будут в уведомительном порядке оплачивать право на доступ к дорожному движению через систему ЕРИП. Правительство придаст этому платежу статус неналогового, пообещал Премьер-министр. Срок, который можно будет оплатить таким образом, будет начинаться от одного месяца.

«Таким образом будет выполнена задача по восстановлению справедливости в отношении тех физических лиц, которые используют транспортные средства не круглый год», – пояснил Сергей Румас.

Новшество будет касаться только физических лиц, для юрлиц система останется практически без изменений.

Самым сложным в этом вопросе Премьер-министр назвал создание не затратой системы контроля за уплатой госпошлины. Осуществляться он будет путем сопоставление базы данных о платежах с различными базами госорганов: базой прохождения техосмотра, базой фотофиксации на дорогах, базой ГАИ. Выявленные неплательщики получат уведомления и должны будут оплатить пошлину в двукратном размере.

Распространить новацию Правительство планирует не раньше 1 июля 2019 года.