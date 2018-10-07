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Отвязать госпошлину на транспорт от техосмотра и перевести её в разряд неналоговых платежей планируется в Беларуси
08.10.2018 — Разное | Полесская правда
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Правительство намерено отвязать пошлину за выдачу разрешения на участие автомобиля в дорожном движении от процедуры техосмотра и перевести в разряд неналоговых платежей, сообщил Премьер-министр Сергей Румас на заседании Палаты представителей, отвечая на вопросы депутатов.
В Правительстве рассматривались разные варианты, рассказал Сергей Румас. Например, не нашло поддержки предложение включить сумму пошлины в стоимость топлива.
«На сегодня основным решением этого вопроса Правительство видит своего рода отвязывание уплаты этой пошлины от прохождения технического осмотра», – сообщил он. Автовладельцы будут в уведомительном порядке оплачивать право на доступ к дорожному движению через систему ЕРИП. Правительство придаст этому платежу статус неналогового, пообещал Премьер-министр. Срок, который можно будет оплатить таким образом, будет начинаться от одного месяца.
«Таким образом будет выполнена задача по восстановлению справедливости в отношении тех физических лиц, которые используют транспортные средства не круглый год», – пояснил Сергей Румас.
Новшество будет касаться только физических лиц, для юрлиц система останется практически без изменений.
Самым сложным в этом вопросе Премьер-министр назвал создание не затратой системы контроля за уплатой госпошлины. Осуществляться он будет путем сопоставление базы данных о платежах с различными базами госорганов: базой прохождения техосмотра, базой фотофиксации на дорогах, базой ГАИ. Выявленные неплательщики получат уведомления и должны будут оплатить пошлину в двукратном размере.
Распространить новацию Правительство планирует не раньше 1 июля 2019 года.
По информации
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Отвязать госпошлину на транспорт от техосмотра и перевести её в разряд неналоговых платежей планируется в Беларуси
> Правительство намерено отвязать пошлину за выдачу разрешения на участие автомобиля в дорожном движении от процедуры техосмотра и перевести в разряд...
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