На нашего колумниста Александра Зантовича произвело сильное впечатление то, что происходило с запретом и — практически сразу — разрешением продажи алкоголя в Минске после 23.00. Поразмыслив, он пришел к выводу, что без алкоголя нам — никак.

Вот многие ругают местный климат. И экономикой недовольны. И политикой. И еще бог знает чем. То им очереди в поликлиниках длинные, то цены на колбасу высокие, то зарплата маленькая. Наша национальная, в общем, привычка на все жаловаться.





А я считаю — прекрасная страна. Страна для жизни. Ну и пусть, что дождь промозглый такой, мелкий, противный, который залетает под зонтик и за шиворот. Зато как прекрасно в такой вот дождь нарезать маринованных груздей, да с лучком, да со сметанкой. И картошечки сварить — желтой такой, крахмалистой, чтобы открываешь кастрюлю — и пар идет. И достать из холодильника, а еще лучше из морозильника водочки. Холодненькой такой, чтобы лилась в рюмочку медленно, как мед. Хлоп ее — аж зубы ломит! А потом по организму плавно растекается радость. М-м-м!

А зимой? На дворе — вьюга, непогодь. Или слякоть какая-нибудь. А ты салка нарезал, хрена душистого, хлеба черного свежего… И даже не обязательно водку. Коньяк тоже можно. Ароматный такой, тягучий. Лимончика нарезать или яблочко. Выпиваешь, закусываешь… Красота! Там — за окном холодно, противно. А тебе — хорошо, тепло.

А летом? Летом же вообще отлично! Солнце светит, жара, зелено. Выехал куда-нибудь на водоем, на природу, заехал на машине поближе к пляжу, а лучше — на сам пляж. Двери открыл, музыку включил хорошую, душевную, погромче. Стоишь, голый торс почесываешь, шашлычки жаришь. Мяско шкворчит на углях, а ты его, чтоб не перегрелось, пивком поливаешь. Чуть на свининку — остальное в себя! Холодное, пенное, хлебное…

Или баня, например. С друзьями на усадьбе или в деревне, или на даче. Да какая разница где! Но чтоб на дровах была, деревянная, настоящая. Пока греется — пивка. В процессе — пивка. А как пропарился хорошенько, веничком побился, сидишь за столом — свежий, обновленный, расслабленный. Сам Бог велел накатить!

Это я уже не говорю про такие наши радости, как охота или рыбалка. Не потянуть пивка, сидя на бережке, или не хлопнуть стакан водки с капота "уазика" — это, считай, ты и не был ни на озере, ни в лесу! Да и целее будут рыба да зверье. И люди будут душевнее…

Ну ладно, не все водку любят. Женщины, скажем, не очень. Не страшно! Можно и вина. Дома сесть так после ужина, открыть бутылочку, колбаски сухой нарезать или сыра твердого. Выпить, поговорить, обсудить что-нибудь. Беседа льется, и глаза у нее такие красивые, как же я мог забыть-то? Важно помнить, что совместное пьянство — залог долгих и доверительных семейных отношений!





Так вот подумаешь иногда и понимаешь, что пьем практически все время и почти по любому поводу. Корпоратив, турслет, день рождения, день рождения жены, день рождения ребенка, день рождения коллеги, Пасха, Новый год, 23 Февраля, 8 Марта, 1 сентября, холодно, грустно, весело, одиноко, зарплата, премия, машину купил, сосед машину купил, друга встретил, друг тебя встретил, пятница, суббота, воскресенье, вторник… Как в том анекдоте — не вижу повода не выпить.

Всякие коварные организации из-за этого периодически записывают нас в сильно пьющие нации. Мол, столько чистого спирта на душу населения, сколько вы употребляете, пить нельзя. Портите генофонд. Но оглянитесь вокруг — прекрасные люди! Высокие, русые, добрые. Особенно в пятницу вечером и в выходные.

Нормально все у нас, я считаю. Правильно. Вот один мой товарищ удивлялся недавно. Как человек состоятельный он стремится жить красиво. Пьет всё вина заграничные, да виски односолодовый. Так вот, зашел в магазин и был поражен ценой на водку. В самое свое капиталистическое сердце. Это ж, говорит, 7 рублей! И это еще хорошая! Как так-то? Возмущался, что с такой доступностью радости народ быстро сопьется.

Я на это так скажу. Недооценивает он наш народ! Народ у нас выносливый. Пьяный человек — он же словно двужильный становится. Он и на комбайне целый день в жару может отпахать, и на заводе смену выстоять и не упасть, и дом построить многоквартирный, и жену вокруг хаты погонять, чтобы знала, кто в доме хозяин. Трезвый человек двигается намного меньше и медленнее. От этого становится пассивным, бледным и полнеет.

Вот, скажем, заехал ты далеко от дома, в другой район. Семья тебя дома ждет. И думаешь: не то на такси семь рублей отдать, не то пузырь водки купить. Взвешиваешь на мысленных весах… С одной стороны, с комфортом домой, с другой — выпить и час идти пешком. Обдумываешь и приходишь к выводу, что сегодня — ты за ЗОЖ!

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А эти, которые в лосинах на велосипедах ездят и бегают по утрам, — так только с инфарктами потом мучаются. Что спорт для здоровья полезен — это большое преувеличение. А вот по сто пятьдесят за обедом сделал — и сразу виден положительный эффект.

Для личной жизни тоже выпивать очень хорошо. Кто ходил в увеселительные заведения? Я вот недавно был. Как же это хорошо! Все румяные, счастливые, танцуют. Женщины пьяные, сами подходят, знакомятся. Целыми девичниками подходят. Яркие, с прическами, прямо своим декольте вперед! И разговаривать есть всегда о чем. Стоим, смеемся. Пошли потом за столик, все вместе сели, заказали, выпили. Так, глядишь, амур во хмелю к кому-нибудь в гости да и заведет. А там — кто знает? Может, и ячейка общества образуется. Без алкоголя секса бы практически не было. Мужик у нас, когда трезвый, пугливый, стесняется. Трезвые девушки — воспитанные, целомудренные, блюдут зачем-то свою девичью честь.

Поэтому ученые эти и доктора, а особенно представители разных там организаций, ничегошеньки не понимают! Нам алкоголь для роста населения страны жизненно необходим, можно сказать!

Не надо тут про здоровый образ жизни нам заливать! Все хороши. Нету безгрешных наций! А те, у кого все такое под запретом, купить сложно или дорого, так они очень грустные все ходят. Везде у них проблемы — реки загрязняются, воздух плохой, детских садиков не хватает, права человека нарушаются, особенно женщин, в экономике нет стабильности, а климат глобально теплеет. В политику лезут зачем-то. Демонстрации, партии, движения… В общем, маются дурью.

А так что? Выпил — и все неплохо. Нормально все. Хорошая страна. И климат хороший. И работа нормальная. Зарплата маловата, конечно, но хватает же и на штаны, и на пуховик, и на чарку со шкваркой. И жена нормальная. Хорошая жена, красивая. И дети. И начальник человек. Нормально живем.

Вопрос пития — это вопрос важный. Стратегический вопрос. Все правильно.