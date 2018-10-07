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Белорусские врачи впервые провели повторную пересадку сердца
08.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси впервые провели повторную пересадку сердца. После первой трансплантации у пациента начались осложнения. Потребовалась новая операция. В чем особенность такого хирургического вмешательства и насколько оно увеличивает шансы на нормальную жизнь, выясняла корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Александра недавно перевели из реанимации в терапию. Но мужчина уже строит планы на будущее. Они простые: жить и трудиться ради семьи.
«Детей еще хотелось бы поднять немножко. Помочь и дочке выучиться. Не закончила пока образование. Сын еще пока в школе», – признался пациент Александр Каптюк.
Пульс, давление пока не идеальны. Впереди долгое восстановление. Пережить саму операцию – это только начало. Сейчас Александру подавляют иммунитет, чтобы организм не отторг пересаженное сердце. Но одновременно – пора начинать физические нагрузки.
«Занимается в пределах палаты. И, я думаю, что скоро мастер будет приглашать его в кабинет лечебной физкультуры. В индивидуальном, естественно, режиме», – рассказала врач-кардиолог Ирина Гребенюк.
После
Операции по пересадке сердца белорусские хирурги проводят более десяти лет. Но этот опыт настоящий прорыв, уверены специалисты. Он позволит дольше жить людям, которые перенесли трансплантацию. Их в Беларуси более трехсот.
Ретрансплантации сердца хирурги будут делать вне очереди. В перспективе медики не исключают, что смогут провести пересадку и более двух раз. Но надеются, что Александру это не пригодится.
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После первой трансплантации у Александра Каптюка начались осложнения. Потребовалась новая операция.
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