Белорусские врачи впервые провели повторную пересадку сердца

В Беларуси впервые провели повторную пересадку сердца. После первой трансплантации у пациента начались осложнения. Потребовалась новая операция. В чем особенность такого хирургического вмешательства и насколько оно увеличивает шансы на нормальную жизнь, выясняла корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Александра недавно перевели из реанимации в терапию. Но мужчина уже строит планы на будущее. Они простые: жить и трудиться ради семьи.

«Детей еще хотелось бы поднять немножко. Помочь и дочке выучиться. Не закончила пока образование. Сын еще пока в школе», – признался пациент Александр Каптюк.

Пульс, давление пока не идеальны. Впереди долгое восстановление. Пережить саму операцию – это только начало. Сейчас Александру подавляют иммунитет, чтобы организм не отторг пересаженное сердце. Но одновременно – пора начинать физические нагрузки.

«Занимается в пределах палаты. И, я думаю, что скоро мастер будет приглашать его в кабинет лечебной физкультуры. В индивидуальном, естественно, режиме», – рассказала врач-кардиолог Ирина Гребенюк.

После пересадки первого сердца у Александра началось осложнение. Это сужение артерий нового органа. Такой диагноз ждать не может. А у Александра редкая группа крови. Подходящее сердце нашлось чудом.

«У него практически были закрыты все основные питающие сосуды. И пациенту было предложено находиться в листе ожидания ретрансплантации. В этот раз ему достаточно повезло. Он был выписан из отделения. И через два дня по воле Бога была осуществлена ретрансплантация», – говорит заведующая кардиологическим отделением Лариса Рачок.

Операции по пересадке сердца белорусские хирурги проводят более десяти лет. Но этот опыт настоящий прорыв, уверены специалисты. Он позволит дольше жить людям, которые перенесли трансплантацию. Их в Беларуси более трехсот.

«Подошло время, когда необходимо уже выполнять эти повторные трансплантации. Я думаю, что они в дальнейшем еще будут у нас. Потому что вот эти триста человек с трансплантированными сердцами, у них тоже возможно через некоторое время, к сожалению, развитие этого осложнения. Это закономерное течение», – отметил заместитель директора по хирургической помощи Сергей Спиридонов.

Ретрансплантации сердца хирурги будут делать вне очереди. В перспективе медики не исключают, что смогут провести пересадку и более двух раз. Но надеются, что Александру это не пригодится.