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Минск и Москва вступили в активную фазу переговоров по компенсациям из-за налогового маневра в РФ

08.10.2018 09:17 — Разное | Ежедневник  
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Минск и Москва вступили в активную фазу переговоров по компенсациям из-за налогового маневра в РФ

фото: EADaily

Глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что в 2019 году белорусские предприятия получат из России необходимые объемы нефтепродуктов в полном объеме.

Беларусь и Россия вступают в активную фазу переговоров по определению механизма компенсаций в связи с налоговым маневром в России, сообщил том председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков в эфире телеканала ОНТ.

"Сейчас входим в активную фазу переговоров. До конца года будет основной задачей решение этого вопроса", - отметил глава белорусского концерна.

По словам Рыбакова, в связи со вторым этапом налогового маневра Россия практически отказывается от таможенных пошлин.

"Фактически мы перейдем к мировым ценам на нефть", - уточнил Рыбаков.

При этом, пояснил он, "своим субъектам хозяйствования это будет компенсировано через механизмы демпфирующих акцизов". "Переработчики в России ничего не потеряют", - отметил глава концерна. Он уточнил, что в белорусском бюджете "таких инструментов нет".

"Нам предстоят серьезные переговоры с Россией по выравниванию конкурентной среды, чтобы наша переработка работала в аналогичных условиях, как и переработка в Российской Федерации", - заявил председатель "Белнефтехима".

Рыбаков также заявил, что белорусские предприятия получат в 2019 году из России необходимые объемы нефтепродуктов в полном объеме.

"Окончательно можно будет судить после подписания документов. Все субъекты хозяйствования будут обеспечены нефтехимической продукцией в полном объеме, и даже сверх того, что они планировали в этом и следующем году", - отметил глава белорусского концерна.

 
 
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Глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что в 2019 году белорусские предприятия получат из России необходимые объемы нефтепродуктов в полном объеме.
 
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