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ВС заинтересован в зарубежном опыте правового регулирования электронного правосудия
08.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Верховный суд заинтересован в зарубежном опыте правового регулирования электронного правосудия. Эта тема обсуждалась во время семинара в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ВС.
«Информационные технологии всегда будут развиваться быстрее, чем их законодательное регулирование. Каким образом если не синхронизировать, то хотя бы сделать эти два взаимосвязанные процесса максимально согласованными — вопрос, требующий изучения опыта в том числе международных экспертов», — отметил зампредседателя Верховного суда Беларуси Юрий Кобец.
Сегодня в системе судов общей юрисдикции продолжается внедрение информационных технологий в сферу судопроизводства. Прежде всего эта работа направлена на повышение качества и эффективности, оперативности и доступности правосудия. Вместе с тем технологии не должны подменять и вытеснять его суть и сущность и к тому же должны сопровождаться своевременными соответствующими изменениями на законодательном уровне.
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Верховный суд заинтересован в зарубежном опыте правового регулирования электронного правосудия. Эта тема обсуждалась во время семинара в Минске, сообщили БЕЛТА в...
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