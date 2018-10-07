ВС заинтересован в зарубежном опыте правового регулирования электронного правосудия

Верховный суд заинтересован в зарубежном опыте правового регулирования электронного правосудия. Эта тема обсуждалась во время семинара в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ВС.

«Информационные технологии всегда будут развиваться быстрее, чем их законодательное регулирование. Каким образом если не синхронизировать, то хотя бы сделать эти два взаимосвязанные процесса максимально согласованными — вопрос, требующий изучения опыта в том числе международных экспертов», — отметил зампредседателя Верховного суда Беларуси Юрий Кобец.

Сегодня в системе судов общей юрисдикции продолжается внедрение информационных технологий в сферу судопроизводства. Прежде всего эта работа направлена на повышение качества и эффективности, оперативности и доступности правосудия. Вместе с тем технологии не должны подменять и вытеснять его суть и сущность и к тому же должны сопровождаться своевременными соответствующими изменениями на законодательном уровне.