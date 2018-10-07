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Лукашенко откровенно высказался о ситуации в армии и фактах дедовщины

08.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопросы журналистов, высказал предельно откровенные суждения о ситуации в белорусской армии, фактах дедовщины, а также единичных случаях гибели военнослужащих, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что порой престиж армии, воинской службы из-за тех или иных единичных негативных фактов опускают настолько, что люди начинают бояться армии. «Хорошая у нас армия, не без этих разного рода проблем, как в Печах были события. Это армия, это было всегда», — сказал белорусский лидер.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопросы журналистов, высказал предельно откровенные суждения о ситуации в белорусской армии, фактах...
 
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