Лукашенко откровенно высказался о ситуации в армии и фактах дедовщины

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопросы журналистов, высказал предельно откровенные суждения о ситуации в белорусской армии, фактах дедовщины, а также единичных случаях гибели военнослужащих, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что порой престиж армии, воинской службы из-за тех или иных единичных негативных фактов опускают настолько, что люди начинают бояться армии. «Хорошая у нас армия, не без этих разного рода проблем, как в Печах были события. Это армия, это было всегда», — сказал белорусский лидер.