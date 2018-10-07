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Пьяные птицы стали причиной беспорядков в США
08.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
В американском городе Гилберт (штат Миннесота) птицы наелись забродивших ягод. Об этом сообщает издание The Washington Post.
Несколько человек обратились с жалобами на странное поведение птиц, которые теряют ориентацию, бьются об оконные стекла и сталкиваются с автомобилями на улицах.
Причину такого поведения видят в том, что в этом году из-за заморозков ягоды забродили раньше обычного. Птицы не успели улететь на юг, наелись их и опьянели.
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В американском городе Гилберт (штат Миннесота) птицы наелись забродивших ягод. Об этом сообщает издание The Washington Post. Несколько человек обратились с жалобами на...
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