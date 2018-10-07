|
«Это не пиаровщина» — Лукашенко объяснил потребность Беларуси в современном отечественном вооружении
08.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему была поставлена задача создавать в стране собственные новые образцы вооружения и военной техники, а также осваивать глубокую модернизацию уже имеющейся. Соответствующие заявления сделаны на полигоне в Ивацевичском районе в ходе осмотра современных образцов такого оружия и техники, передает корреспондент БЕЛТА.
«Мы тут собрались не для того, чтобы кому-то грозить или развернуть какую-то пиаровщину. Это наша обыденная жизнь», — подчеркнул белорусский лидер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Это не пиаровщина» — Лукашенко объяснил потребность Беларуси в современном отечественном вооружении
Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему была поставлена задача создавать в стране собственные новые образцы вооружения и военной техники, а также...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)