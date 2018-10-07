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«Это не пиаровщина» — Лукашенко объяснил потребность Беларуси в современном отечественном вооружении

08.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему была поставлена задача создавать в стране собственные новые образцы вооружения и военной техники, а также осваивать глубокую модернизацию уже имеющейся. Соответствующие заявления сделаны на полигоне в Ивацевичском районе в ходе осмотра современных образцов такого оружия и техники, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы тут собрались не для того, чтобы кому-то грозить или развернуть какую-то пиаровщину. Это наша обыденная жизнь», — подчеркнул белорусский лидер.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему была поставлена задача создавать в стране собственные новые образцы вооружения и военной техники, а также...
 
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