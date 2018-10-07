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Глава «Белнефтехим» объяснил, почему дорожает топливо

08.10.2018 09:21 — Разное | БДГ  
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Незначительно и поступательно повышая цены на топливо, «Белнефтехим» ведет политику удержания стоимости нефти и нефтепродуктов на одном уровне.

Об этом сообщил глава концерна Андрей Рыбаков в эфире телеканала ОНТ 7 октября.

«Цена нефти достигла $85 за баррель. Это плюс 40% к началу года. Если сравнивать с 1 октября прошлого года, то плюс 60%. Адекватного увеличения цены на нефтепродукты не происходило. Адекватного, исходя из всех факторов, в том числе и курса национальной валюты. Поэтому ситуация на внутреннем рынке убыточна для наших нефтеперерабатывающих заводов», - отметил Андрей Рыбаков.

По его словам, на одну копейку – «максимально возможный уровень повышения», который позволяет адаптироваться к росту цен. Одновременно ведется мониторинг, «не является ли тренд по нефти неким всплеском» и выносится решение об очередном повышении.

«Последние полтора месяца повышений на копейку позволили нам удержаться на прежнем уровне, но без прогресса по сближению между трендами нефти и нефтепродуктов», - сказал Рыбаков. Ситуация для белорусских НПЗ является убыточной, «ни экспорт, ни другие меры» уже не могут перекрыть потери.

Напомним, стоимость автомобильного топлива с 7 октября увеличилась девятнадцтый раз - на 1 копейку.

В «Белнефтехиме» ранее заявляли, что цены на автомобильное топливо будут повышаться поэтапно. Новая система ценообразования, установленная правительством, поставила топливо в зависимость от мировых цен на нефть, курса нацвалюты и налоговой нагрузки на белорусские НПЗ.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Незначительно и поступательно повышая цены на топливо, «Белнефтехим» ведет политику удержания стоимости нефти и нефтепродуктов на одном уровне. Об этом сообщил...
 
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