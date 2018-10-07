Эксперт: предупреждение Западу – это только начало, Россия готовит диверсии

DELFI в ходе «Рижской конференции-2018». Планы на так называемый особый период, когда в государстве-противнике остается мало дипломатов и работающих под «крышей» посольства разведчиков, а война еще не началась, разрабатывались еще во время Холодной войны. К чему конкретно стоит приготовится Западу в ближайшее время, с какой целью проводились учения «Восток-2018» и почему Россия пока не готова конфликтовать с Израилем, Павел Фельгенгауэр рассказал в интервьюв ходе «Рижской конференции-2018».





- С какой целью, на Ваш взгляд, проводились в середине сентября учения «Восток-2018»?





- Это были даже не учения. Это были маневры, war games по-английски. В этом принципиальная разница, потому что армия разделена на две стороны. Отрабатывалась возможность мобилизации и переброски значительных сил – сотен тысяч солдат – достаточно далеко на поле боя. Например, если планируется полномасштабная война с Украиной не в каком-нибудь Донбассе, а по всему фронту – от Брянска до Перекопа.





Павел Фельгенгауэр (Фото: Наталья Фролова) Павел Фельгенгауэр (Фото: Наталья Фролова)





Маневры проводилось для того, чтобы понять, где какие недостатки, где чего-то не хватает, где образуются бутылочные горлышки. Это непосредственная подготовка к ведению крупномасштабной войны: либо большой региональной, либо большой региональной, переходящей в глобальную.





- Начальник Генштаба России Валерий Герасимов не раз говорил, что страна должна быть готовой к войне за ресурсы...





- На этом основана вся российская военная стратегия. Герасимов об этом первый раз сказал на лекции в Москве 14 февраля 2013 года, через пару недель после того, как Путин утвердил «Интегрированный план ведения войны». Это главный военный документ страны. О нем мало кто знает, потому что это секретный документ. В подготовке этого документа приняли участие 46 министерств и ведомств. Это глобальный план защиты России, когда на нее набросятся со всех сторон, практически все человечество.





- Кому и нужны будут российские ресурсы, так это, скорее, Китаю. Не ошибка ли это – привлечь Китай для совместных маневров?





- Дальний Восток был выбран для маневров, потому что там значительно меньше ограничений по перемещению больших масс войск. Поскольку основные сухопутные эпизоды были в Маньчжурии, вблизи китайской границы, то у Китая могло сложится впечатление, что готовятся воевать с ним. И, в общем, это впечатление не было на сто процентов неправильным, поскольку такие учения на Дальнем Востоке проводились и раньше, и Китай там рассматривался как противник. Чтобы у Пекина не было неправильных мыслей, туда пригласили китайскую бригаду, чтобы она тоже поучаствовала и Китай успокоился.





Пригласили, правда, и западных наблюдателей, хотя не обязаны были, потому что Венский документ ОБСЕ (Венский документ ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности от 2011 г. – DELFI) за Уралом не действует. Но пригласили все же, чтобы это было, в том числе, инструментом сдерживания: посмотрите, мы, мол, готовы, не нападайте на нас. А то мы быстренько дойдем до Берлина и дальше.





- То есть в Москве по-прежнему думают, что на них нападут?





- Не то, что думают! Они триллион долларов на это потратили на то, чтобы готовиться к этой войне! Это по курсу 2008 года (среднегодовой курс ЦБ РФ в 2008 г. - 24,87 руб., в 2018-м – 61,64 руб. - DELFI).





На смену пенсионеру





- Вы писали, что «Восток-2018» - это своего рода итоговый отчет для Валерия Герасимова. Ему уже 63 года, то есть пора на пенсию. Какие перспективы у него, и кто придет ему на смену?





- По идее, он должен был уйти в отставку после 60. Пока что каждый год его службу продлевают специальным приказом. До 65 можно, в принципе. Герасимов, возможно, останется на государственной службе, но начальником Генштаба не может быть гражданский. А министр обороны Сергей Шойгу, которому тоже 63, может уйти из действительной службы и остаться министром обороны в пиджаке.





- Говорят, что Путину нравится Сергей Суровикин, главнокомандуюший Воздушно-космическими силами России. Вообще-то он танкист, и довольно глупо было его поставить на ВКС.





- Суровикин был контужен в афганскую войну, куда попал молодым. Сидел в тюрьме, и не раз. Он был осужден в 1991-м году за то, что его бойцы во время путча убили троих молодых людей под эстакадой на Новой Арбате - Дмитрия Комаря, Илью Кричевского и Владимира Усова. Позднее Суровикина освободили. Когда в 1995-м году он учился в Военной академии имени М.В. Фрунзе, его взяли и осудили за незаконную торговлю оружием. Но и этот приговор потом отменили.





- А чем он нравится Путину?





- Он совершенно отвязанный. Людей убивает запросто. Напомню, что во время чеченской кампании Суровикин заявил, что за каждого убитого своего бойца будет убивать десять чеченцев.









Vladimiras Putinas Vladimiras Putinas© Reuters / Scanpix





Ностальгия по 80-м





- Сам Герасимов признал, что «Восток-2018» - самые крупные маневры с «Запад-1981». Советский Союз тогда вкладывал большие деньги в ВПК, и в итоге это экономически погубило страну. Нет ли угрозы повторения это сценария сейчас?

- Об этом говорит министр финансов России Антон Силуанов, об этом говорит, собственно Путин, что мы не должны повторять ошибки прошлого и истощать страну, втягиваясь в гонку вооружений. Но, тем не менее, втянулись. И получается, как тогда.





- Складывается впечатление, что и Путин, и его военные ностальгируют по 80-м, когда СССР вел себя очень активно на Ближнем Востоке? Они пытаются переиграть те войны, из которых СССР так и не смог выйти победителем?





- Своего рода ностальгия. Те, кто возглавляют военное ведомство, МИД, сам Путин – это все люди, которые начинали служить тогда. Это мои ровесники или чуть помоложе. Они закончили вузы в середине 70-х, тогда же вступили в службу, служили в 80-е. Они выросли в этом, когда был Афган, когда советские военные были развернуты в Сирии. СССР воевал в Сирии и в Ливане непосредственно с Израилем, но в газетах об этом не писали. А там, между прочим, погибли три наших генерала, до сорока офицеров, было много раненых.





- Выстраивание войск до горизонта в забайкальской степи во время кульминации «Восток-2018», демонстрация мультиков с якобы новейшим российским оружием – для чего это делается в первую очередь? Чтобы порадовать верховного главнокомандующего или чтобы запугать Запад?





- И для того, и для другого. Но все-таки, в первую очередь, для Путина. Ему же рассказывают, что на него со всех сторон покушаются. Я думаю, что ему докладывают, что против него каждую неделю предотвращают покушение, что его все хотят убить. Поэтому и надо продемонстрировать Путину, что мы можем показать врагам «кузькину мать».





Могло быть и хуже





- К чему может привести история со сбитым Ил-20 в Сирии и поставками туда ракетных комплексов С-300?





- Трудно сказать. Пока даже утечки информации не очень понятные. В «Коммерсанте» пишут, что поставят четыре дивизиона С-300, а в «Известиях» - всего два.





Вообще, С-300 – это бренд, своего рода бургер. Они могут быть совершенно разной комплектации и по разной цене. Исходно комплексы зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300 были разработаны еще в 70-е, а развертывались в 80-е. У России этого старого железа очень много осталось. У сирийцев уже тоже что-то есть, купленное в 90-е в Белоруссии.





Поэтому пока непонятно, о чем конкретно идет речь. Комплексы С-300 создавали как НПО «Алмаз», так и НПО «Антей» (c 2002 г. это единый концерн «Алмаз-Антей» - DELFI). Это совершенно разные комплексы с разными ракетами и разными возможностями. И те, и другие были развернуты в Сирии, что-то отвели оттуда. А что из этого вернут в Сирию, пока непонятно.





- А может быть так, что Кремль погрозит, но ничего не сделает, чтобы не идти на конфликт с Израилем?





- Нет, сделают. Но пока известно, что после последнего разговора по телефону с Путиным израильский премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что могло бы быть и хуже, что Израиль будет продолжать сотрудничать с русскими. Поэтому Россия может развернуть С-300 в провинции Латакия, чтобы там не летали чужие. Остальная Сирия будет открыта. Пока.





Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что если надо, можем усилить. Что это означает? Сначала один дивизион поставим, а если евреи начнуть наглеть, тогда, мол, больше пошлем? Но что значит – пошлем больше? У сирийцев специалистов нет. Значит надо посылать наших, российских, как в 1982-м году, когда наши части были развернуты в Сирии. То есть, если покрыть всю территорию Сирии, то это 8-10 дивизионов, а значит около 10 тысяч российских военнослужащих. А С-300 надо прикрывать. Значит, выйдет, что группировка увеличится в два-три раза. Думаю, что сейчас сделают по минимуму, потому что общая стратегия Кремля и Путина – поддерживать с Израилем хорошие отношения. Так что, наверное, непосредственно этот кризис переживем.





Главное — паника





- После публикации совместных расследований Bellingcat и The Insider, которые даже смогли установить личность одного из подозреваемых в попытке отравления Скрипалей (Руслан Боширов – герой России Анатолий Чепига), в соцсетях заговорили о крайнем непрофессионализме российских спецслужб. Вы согласны с этим мнением?





- Непрофессионализм был в Дохе (убийство 13 февраля 2004 года бывшего и.о. президента самопровозглашенной республики Ичкерия Зелимхана Яндарбиева DELFI), когда оперативников ГРУ поймали пусть и не на территории Катара, а в ОАЭ. Это был провал. А эти-то – Петров и Боширов – ушли.





Не учли то, что у англичан четкая система видеонаблюдения, и этих двоих обязательно рано или поздно вычислили бы. Я был уверен в этом с самого начала. Камер везде очень много, и англичане из них выгребают кучу информации. По фотографиям видно, что запись ведется в очень хорошем разрешении. Но наши об этом могли и не знать, поскольку они не сотрудники разведки, они – диверсанты. Их цель – убивать, неважно, как.

- Журналисты Bellingcat предположили, что раз Чепига в звании полковника, то это говорит о том, что решение принималось на самом верху....





- Полковник в России и в США – это совершенно разные вещи. До того, как предыдущий министр обороны Анатолий Сердюков начал реформу, он говорил, что в России на действительной воинской службе числятся 100 тысяч полковников. Так что в России стать полковником не сложно. Квантовый прыжок – это от полковника до генерала.





Полковники бывают разные. Но Чепига – декорированный убийца-диверсант. Он не командует бригадой.





Ruslanas Boširovas Ruslanas Boširovas© Sputnik / Scanpix





Так что приказ отдали на самом высоком уровне, не потому что он полковник, а потому что использовали «Новичок», который не хранится бесконечно. Его надо было синтезировать, что само по себе законно, потому что, согласно Конвенции о запрете химического оружия, такое вещество можно синтезировать в малых количествах для исследований.





Но для того, чтобы такое вещество сделать, химикам надо получить особое указание. ГРУ само по себе такое указание дать не может. Это должно идти через начальника Генштаба, через министров, затем в Кремль, согласование там, а потом приказ спускается вниз. Точно также с полонием (отправление в 2006-м году Александра Литвиненко – DELFI). То есть само по себе использование такого экзотического вещества, которое находится под полным контролем, согласовывается на самом высоком политическом уровне. Это настоящая межведомственная операция, которая по определению координируются из Кремля. А если крысиным ядом травится, как Анна Шапиро, то для этого Кремль не нужен.





- На Западе, в НАТО, все больше говорят об агрессивном поведении Кремля. Но стоит ли Западу опасаться за безопасность непосредственно у себя на территории или история со Скрипалями – это, скорее, единичный случай?





- Запад должен понимать, что это только начало. Если мы действительно идем в сторону большой войны, то такие операции станут массовыми. Начнут травить, убивать западных лидеров, просто политиков, глав партий, обязательно правящих, членов парламента, военных, представителей художественной интеллигенции, вообще любых известных людей.





Это то, что планировалось, давно, десятилетиями. Для этого создавались бригады ГРУ и ГШ. Это диверсанты. Когда в первую чеченскую войну их посылали в бой, они были в ужасе. Мне жаловались командиры этих бригад: «Что с нами делают?! Бросают громить чеченцев! Мы – не бойцы, наше дело в тылу врага брать, допрашивать, убивать пленных». В случае чего, они проводят террористические акты – как в фильмах про войну: взрывы железных дорог, отравление водопровода.

Главный критерий – резкое снижение уровня дипломатических связей. Это возможно, поскольку, говорят, что США уже в декабре из-за дела Скрипаля снизят у себя уровень российского дипломатического присутствия. Если это происходит, это значит, что количество разведчиков, которые работают в посольстве под «крышей», поедут домой, а их место займут «спящие» агенты.





Когда дипломатов нет, а война не началась, наступает «особый» период. Тогда «спящие» агенты начинают командовать диверсантами, задача которых – политическая дестабилизация. Не важно, кого убить. Важно, чтобы западное общество охватила паника, чтобы оно потеряло способность к сопротивлению, когда российские танки будут катиться вперед.



