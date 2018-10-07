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S&P подтвердило суверенные рейтинги Беларуси "В/В", прогноз – стабильный

08.10.2018 09:24 — Разное | Интерфакс  
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в национальной и иностранной валютах "В/В".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

Прогноз отражает мнение аналитиков S&P GR, что внешнеэкономические дисбалансы страны не увеличатся, денежно-кредитная политика будет оставаться сравнительно сдержанной в ближайшие 12 месяцев, а правительство сохранит доступ к рынкам капитала и будет получать поддержку от правительства РФ для рефинансирования госдолга с приближающимися сроками погашения.

"Мы можем снизить рейтинг, если выполнение планов рефинансирования долга окажется под угрозой, например, в связи с изменением политики России в отношении поддержки Беларуси как в экономической, так и в политической сфере. Негативное рейтинговое действие также возможно в случае материализации условных обязательств, связанных с банковским сектором или госкомпаниями, в большем, чем мы ожидаем сейчас, объеме и перехода этих обязательств на баланс правительства страны", - отмечается в сообщении агентства.

S&P GR может повысить рейтинги в случае выполнения программы реформ, результатом которых станет значительное снижение внешнеэкономических рисков и урегулирование проблем в секторе госпредприятий и банков.

"Мы полагаем, что принятие подобных реформ будет способствовать экономическому росту страны в будущем", - говорится в пресс-релизе.

Несмотря на ожидания аналитиков агентства более высоких темпов роста экономики Беларуси после спада в 2015-2016 гг., они останутся ниже показателей стран с сопоставимым уровнем экономического развития. Более того, S&P GR прогнозирует, что реальный ВВП вернется к уровню 2014 года только к концу следующего года.

Эксперты агентства оценивают средние темпы роста ВВП страны в 2019-2021 гг. на уровне 2% в год.

 
 
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в...
 
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