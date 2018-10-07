Миссия МАГАТЭ по оценке аварийной готовности на АЭС начинает работу в Беларуси

Миссия МАГАТЭ по оценке аварийной готовности и реагирования (EPREV) в понедельник начинает работу в Беларуси.

Как ранее сообщал агентству "Интерфакс-Запад" начальник отдела коммуникаций и общественной информации Госатомнадзора Олег Соболев, в рамках сотрудничества с МАГАТЭ 8-20 октября в Беларуси будет работать миссия EPREV по оценке аварийной готовности и реагирования".

Беларусь запросила ряд оценочных миссий МАГАТЭ, направленных на комплексную оценку систем безопасности строящейся БелАЭС. Помимо EPREV, это миссия по комплексной оценке инфраструктуры ядерной энергетики (INIR), по учету и контролю ядерных материалов (ISSAS) и по физической защите АЭС (IPPAS).

Кроме того, республика ожидает визита миссии МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (IRRS).

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Проект строительства станции вызвал неоднозначную реакцию у стран-соседей Беларуси. Самым яростным противником проекта является Литва, которая считает станцию небезопасной.