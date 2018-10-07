Премию «Лидер потребительского рынка» в Беларуси вручат 4-й раз

В год малой родины оргкомитет Премии «ЛИДЕР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА» уделит особое внимание локальным производителям. Учредители Премии готовы предоставить таким предприятиям индивидуальные условия участия.

«Поддержка локальных производителей – чрезвычайно важная экономическая и социальная задача, - заявил председатель оргкомитета премии глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. – Именно локальные производители создают рабочие места в регионах, пополняют местные бюджеты и создают условия для достойной жизни в небольших населенных пунктах. Мы рады, что среди обладателей Премии таких предприятий становится все больше и больше».

Ежегодная Республиканская Премия «ЛИДЕР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА» учреждена группой компаний «МЕДИА ПАРТНЕР», успешно работающей в Республике Беларусь более десяти лет при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.

В 2018 году Премия будет вручена в четвертый раз. Лауреатами Премии в разные годы стали более 80 предприятий, работающих в различных сферах деятельности. Среди них:

СП ОАО «Спартак», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ», ОДО «фирма АВС»,

ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Бабушкина крынка», СООО «БЕЛСЫР»,

СОАО «Беловежские сыры», ОАО «Молоко» г. Витебск, ОАО «Здравушка-милк»,

ОАО «Березовский сыродельный комбинат», Волковысское ОАО «Беллакт»,

ОАО «Октябрьский завод СОМ», ОАО «Пружанский молочный комбинат»,

ОАО «Барановичский молочный комбинат», ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»,

ЗАО «Молодечномебель», ООО «ОкнаХом», ГУ «Санаторий «Юность»,

ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Витебский мясокомбинат» и многие другие.

Оргкомитет Премии ставит перед собой задачу привлечь внимание потребителей к продукции отечественных производителей, поставщиков товаров и услуг.

Лауреаты Премии определяются Экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, масс-медиа и науки.

Лауреаты Премии получают право отмечать свои товары специальным знаком, который представляет собой ромб красного цвета, стилизованный под элементы белорусского орнамента, символизирующие успех и благополучие, с нанесенной в центре ромба надписью синего цвета «ЛИДЕР». Использование в знаке народной белорусской символики позволяет визуально подчеркнуть белорусское происхождение товара, ставшего на основных рынках нашей страны синонимом качественного продукта.