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Премию «Лидер потребительского рынка» в Беларуси вручат 4-й раз
В год малой родины оргкомитет Премии «ЛИДЕР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА» уделит особое внимание локальным производителям. Учредители Премии готовы предоставить таким предприятиям индивидуальные условия участия.
«Поддержка локальных производителей – чрезвычайно важная экономическая и социальная задача, - заявил председатель оргкомитета премии глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. – Именно локальные производители создают рабочие места в регионах, пополняют местные бюджеты и создают условия для достойной жизни в небольших населенных пунктах. Мы рады, что среди обладателей Премии таких предприятий становится все больше и больше».
Ежегодная Республиканская Премия «ЛИДЕР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА» учреждена группой компаний «МЕДИА ПАРТНЕР», успешно работающей в Республике Беларусь более десяти лет при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.
В 2018 году Премия будет вручена в четвертый раз. Лауреатами Премии в разные годы стали более 80 предприятий, работающих в различных сферах деятельности. Среди них:
Оргкомитет Премии ставит перед собой задачу привлечь внимание потребителей к продукции отечественных производителей, поставщиков товаров и услуг.
Лауреаты Премии определяются Экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, масс-медиа и науки.
Лауреаты Премии получают право отмечать свои товары специальным знаком, который представляет собой ромб красного цвета, стилизованный под элементы белорусского орнамента, символизирующие успех и благополучие, с нанесенной в центре ромба надписью синего цвета «ЛИДЕР». Использование в знаке народной белорусской символики позволяет визуально подчеркнуть белорусское происхождение товара, ставшего на основных рынках нашей страны синонимом качественного продукта.
Дополнительную информацию о нашем мероприятии и условиях участия в нем можно получить на сайтах
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В год малой родины оргкомитет Премии «ЛИДЕР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА» уделит особое внимание локальным производителям. Учредители Премии готовы предоставить...
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