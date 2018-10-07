ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шуневич: у белорусов становится меньше поводов обращаться в милицию

08.10.2018 09:54 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Шуневич: у белорусов становится меньше поводов обращаться в милицию
БЕЛТА

«Остается меньше людей, которые не доверяют полностью милиции, людей, которые являются потерпевшими по различного рода преступлениям. То есть сегодня у людей меньше поводов к нам обращаться. Это свидетельствует о том, что защищенность наших граждан находится на достаточно высоком уровне», - сообщил в интервью телеканалу ОНТ глава МВД Беларуси Игорь Шуневич. Его слова приводит БЕЛТА

По мнению министра, темпы снижения и вообще снижение преступности в государстве обеспечил комплекс мер, который был принят на законодательном, организационном уровне во всей правоохранительной системе. 

«Все это в комплексе создает данный эффект. Хотя, подчеркиваю, темпы снижения сегодня наименьшие за последние 5-6 лет. Это говорит о том, что мы, наверное, приблизились к реальному положению дел в области борьбы с преступностью, с самим феноменом преступности в государстве». 

Шуневич: у белорусов становится меньше поводов обращаться в милицию
МВД поддерживает ужесточение наказания для нетрезвых водителей
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Затрагивая тему безопасности в Беларуси, министр внутренних дел отметил, что, если ссылаться на рейтинги независимых экспертов, сегодня страна считается одной из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Совмин застраховал планшеты для переписи населения в 2019 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика