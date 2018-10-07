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Шуневич: у белорусов становится меньше поводов обращаться в милицию
08.10.2018 09:54 — Разное | Аргументы и факты
«Остается меньше людей, которые не доверяют полностью милиции, людей, которые являются потерпевшими по различного рода преступлениям. То есть сегодня у людей меньше поводов к нам обращаться. Это свидетельствует о том, что защищенность наших граждан находится на достаточно высоком уровне», - сообщил в интервью телеканалу ОНТ глава МВД Беларуси Игорь Шуневич. Его слова приводит
По мнению министра, темпы снижения и вообще снижение преступности в государстве обеспечил комплекс мер, который был принят на законодательном, организационном уровне во всей правоохранительной системе.
«Все это в комплексе создает данный эффект. Хотя, подчеркиваю, темпы снижения сегодня наименьшие за последние 5-6 лет. Это говорит о том, что мы, наверное, приблизились к реальному положению дел в области борьбы с преступностью, с самим феноменом преступности в государстве».
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