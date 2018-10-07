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Найден немецкий истребитель Мессершмитт Bf-109G2

08.10.2018 10:10 — Разное | Tut.by  
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В одном из озер Мурманской области найден немецкий истребитель времен Второй мировой войны Мессершмитт Bf-109G2, сообщает «Вечерний Мурманск». Этот самолет до 1942 года воевал под Ленинградом, а затем перебазировался на аэродром Луостари.


Фото: vk.com/bolshayaigra_war

Истребитель прикрывал бомбардировщики во время налетов на морские конвои союзников, а также защищал немецкие аэродромы от атак советской бомбардировочно-штурмовой авиации. Зимой 1944-го самолет был подбит, совершил вынужденную посадку на лед озера, где его и бросили.


Фото: vk.com/bolshayaigra_war

На фюзеляже истребителя сохранились многочисленные боевые повреждения, некоторые из них были отремонтированы в полевых условиях. Например, на горизонтальном и вертикальном хвостовом оперении имеются металлические «заплатки». На левом закрылке имеется пробоина от снаряда, диаметром около 100 мм, а также множественные пулевые пробоины диаметром от 20 до 50 мм. Множественные пулевые пробоины имеются по всему фюзеляжу.

«Мессершмитт» был поднят на поверхность специалистами московского фонда «Крылатая Память Победы», совместно с волонтерами поисково-исследовательской группы «Икар».

Bf.109G-2 вооружался одной 20-мм пушкой MG 151 со 150 снарядами и двумя 7,9-мм пулеметами MG 17 c 500 патронами на ствол. Самолет мог развивать максимальную скорость на высоте 8700 м до 650 км/ч. Хотя на испытаниях трофейного образца союзники получали и большие цифры — до 666 км/ч.

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Зимой 1944-го самолет был подбит, сел на вынужденную на лед озера, где его и бросили.
 
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