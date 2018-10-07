В Китае тайно задержали главу Интерпола по подозрению в коррупцию

Глава Интерпола Мэн Хунвэй 25 сентября отправился в родной ему Китай и пропал. Его жена 4 октбря обратилась в полицию Франции с заявлением. 6 октября Интерпол отправил официальный запрос китайским властям с просьбой сообщить о местонахождении Мэна. Только после этого обнаружилось, что там его задержали по подозрению в коррупции, пишет reform.by. 7 октября он прислал в Интерпол заявление об отставке.

Мэна задержали сотрудники китайского ведомства по борьбе с коррупцией. В его отношении ведется расследование, но о конкретных обвинениях не сообщается. Отметим, что Мэн Хунвэй также работает замминистра общественной безопасности Китая, а в этой стране садить чиновников за коррупцию – ежедневная рутина.

В пресс-релизе организации указано: «Сегодня, в воскресенье 7 октября, Генеральный секретариат Интерпола в Лионе, Франция, получил заявление об отставке Мэна Хунвэя с поста президента Интерпола, которое вступает в силу немедленно».

Statement by the INTERPOL General Secretariat on the resignation of

Meng Hongwei. pic.twitter.com/c2daKd9N39 — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 7 октября 2018 г.

Исполнять обязанности временного президента Интерпола будет старший вице-президент Ким Чон Ян из Южной Кореи. Нового главу организации выберут на сессии Генеральной ассамблее 18-21 ноября.

Жена Мэна Хунвэя Грейс Мэн сообщила на пресс-конференции в воскресенье, что последнее сообщение от мужа получила в 12:30 25 сентября. Он написал, чтобы она ждала его звонка и отправил эмодзи с изображением ножа. По мнению жены, Мэн так хотел сказать, что находится в опасности.

Китайкий политический обозреватель Чжан Лифан считает, что власти не стали бы тайно арестовывать Хунвэя, если бы не случилось что-то серьезное. «Уверен, что власти ожидали громкой реакции со стороны международного сообщества перед тем, как приняли такое решение. Думаю, произошло что-то серьезное. Если бы это было обычное дело о коррупции, власти не действовали бы таким образом», – цитирует Лифана SCMP.