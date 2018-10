В Китае тайно задержали главу Интерпола по подозрению в коррупцию

Глава Интерпола Мэн Хунвэй 25 сентября отправился в родной ему Китай и пропал. Его жена 4 октбря обратилась в полицию Франции с заявлением. 6 октября Интерпол отправил официальный запрос китайским властям с просьбой сообщить о местонахождении Мэна. Только после этого обнаружилось, что там его задержали по подозрению в коррупции, пишет reform.by. 7 октября он прислал в Интерпол заявление об отставке.

Мэна задержали сотрудники китайского ведомства по борьбе с коррупцией. В его отношении ведется расследование, но о конкретных обвинениях не сообщается. Отметим, что Мэн Хунвэй также работает замминистра общественной безопасности Китая, а в этой стране садить чиновников за коррупцию – ежедневная рутина.

В пресс-релизе организации указано: «Сегодня, в воскресенье 7 октября, Генеральный секретариат Интерпола в Лионе, Франция, получил заявление об отставке Мэна Хунвэя с поста президента Интерпола, которое вступает в силу немедленно».