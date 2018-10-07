Совмин застраховал планшеты для переписи населения в 2019 году

Совет министров застраховал планшеты, с которыми в 2019 будут работать на переписи населения. Постановление опубликовано на Национальном правовом портале, пишет euroradio.fm.

Страховые взносы оплатит Минфин «в пределах средств, предусматриваемых в 2017-2020 годах на указанные цели [перепись населения] Национальному статистическому комитету». Средства на проведения переписи выделяются из республиканского бюджета. В 2016 году, напомним, застраховали и самих переписчиков.

Перепись населения пройдет в Беларуси в октябре 2019 года. Последняя раз она проводилась десять лет назад. Впервые в переписи используют только электронные планшеты, а анкету можно будет заполнить онлайн – никакой бумаги.