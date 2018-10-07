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Кобяков может пойти в банкиры – его аккредитовал Нацбанк
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Бывший премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков прошел оценку соответствия квалификационным требованиям специальной комиссии Нацбанка,
При прохождении комиссии Кобякову предоставили две рекомендации – от независимого директора ЗАО «Альфа-Банк» Урала Латыпова и от бывшего первого вице-премьера правительства Василия Матюшевского, который, как и Кобяков, в августе
Теперь Андрей Кобяков может занимать должности руководителя или замруководителя банка или небанковской кредитно-финансовой организации (НКФО), быть членом коллегиального исполнительного органа банка или НКФО или независимым директором банка или НКФО.
В сентябре эту комиссию
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Бывший премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков прошел оценку соответствия квалификационным требованиям специальной комиссии Нацбанка, пишет TUT.by. Теперь он может...
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