Кобяков может пойти в банкиры – его аккредитовал Нацбанк

Бывший премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков прошел оценку соответствия квалификационным требованиям специальной комиссии Нацбанка, пишет TUT.by. Теперь он может работать руководителем банка.

При прохождении комиссии Кобякову предоставили две рекомендации – от независимого директора ЗАО «Альфа-Банк» Урала Латыпова и от бывшего первого вице-премьера правительства Василия Матюшевского, который, как и Кобяков, в августе лишился своего поста.

Теперь Андрей Кобяков может занимать должности руководителя или замруководителя банка или небанковской кредитно-финансовой организации (НКФО), быть членом коллегиального исполнительного органа банка или НКФО или независимым директором банка или НКФО.

В сентябре эту комиссию прошел и Василий Матюшевский. Участники рынка прогнозируют, что он займет пост председателя правления Банка БелВЭБ или Банка развития.