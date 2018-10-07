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Народный? Наш? Тест-драйв нового автомобиля за 7 тысяч долларов

08.10.2018 10:16 — Разное | Tut.by  
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Яма, еще одна яма глубиной в колено — но машина лишь покачивается, словно не замечая неровности, которые смертельны для обычных автомобилей. Мы тестируем новый болид для «Дакара»? Нет, это одна из самых дешевых машин на рынке — обновленная Lada Granta.

Несмотря на глобализацию, у разных наций все равно получаются разные автомобили: французские по-прежнему удивляют, итальянские восхищают, чешские заставляют зевать от скуки, а российские…

Подвеска — решает!


Российские обладают бронебойной подвеской! Это главное, что запомнилось во время тест-драйва сильно модернизированной Lada Granta. Традиции, конструкторская школа: все это есть в одной из самых дешевых машин на нашем рынке, и называются традиции «я могу мчать, не разбирая дороги». Езда напоминает интересный аттракцион: на полном ходу влетаешь в ямы, а Granta только покачивается ладьей на волнах асфальта, полностью соответствуя изображению на эмблеме.


Дорожному просвету позавидуют кроссоверы: около 20 сантиметров без нагрузки, и около 16 при полной нагрузке

Что только не придумают русские, чтобы дороги не строить — и это не шутка. Более «бронебойного» легкового шасси я не припомню, «отдыхают» и Logan, и прочие крепкие бюджетники. Лидер по энергоемкости однозначно Lada Granta.

Дизайн хорош, а вот материалы удручают

Впрочем, и до рестайлинга модель отличалась неубиваемым шасси. Но чем она еще порадует, кроме практически раллийной подвески?


Порадует дизайном. Теперь при виде спереди отличить Lada Vesta от Granta получится не сразу. Оптика, «иксы» — все решено в едином стиле. Получилось ладно и красиво, если мы говорим о лифтбеке. Потому что он выглядит хорошо и современно, а вот седан… О вкусах не спорят, но седан и правда выглядит ужасно, его откляченный зад напоминает о временах, когда ВАЗ нельзя было назвать нормальным автомобилем.


Седан, вид сзади: красоты мало. Зато багажник большой

Еще одно отличие Granta от дорестайлинговой версии — теперь это полноценный автомобиль. В прошлом, помню, ужасно выла коробка передач. Ты садишься в машину 2015 года выпуска — и слушаешь подвывание трансмиссии во всех режимах движения. С этим покончено: Granta не воет, не скрипит. Ничем не выдает свою бюджетную российскую сущность.

Ездить можно. И это главная победа рестайлинговой машины: ее можно покупать, и не терпеть, не утешать самого себя — а просто ездить и радоваться новому автомобилю.

Дешево, очень дешево

Ведь Granta — один из самых дешевых автомобилей на рынке. Базовая Granta «Стандарт» с 87-сильным мотором стоит от 14 120 белорусских рублей. Правда, опций кот наплакал: водительский айрбэг, крепления ISOFIX, дневные ходовые огни, воздушный фильтр салона, ABS + EBD + BAS, тонировка стекол. Поэтому лучше всего «целиться» в комплектацию Classic с пакетом Optima — 15 890 рублей. Здесь вам бортовой компьютер, электроусилитель руля, центральный замок, электростеклоподъемники, регулировка руля по высоте, кондиционер и обогрев наружных зеркал. Лифтбек в такой комплектации стоит 16 440 рублей, около 8 тысяч долларов. 8 тысяч за новую машину нормального дизайна и с расходом по трассе около 5,5 литров — сдается мне, у пенсионеров появилась новая мечта.


Салон нормально выглядит, не скрипит и достаточно удобен

Но самое главное — это то, как едет Granta с «автоматом». Старенький японский «автомат» Jatco так хорошо подошел автомобилю, словно они были изначально созданы друг для друга. Уверенный старт с места, адекватные ускорения и полное взаимопонимание — пожалуй, на такой Granta я бы и сам ездил. Но не езжу. Почему? Постараюсь объяснить.


Как бы то ни было, Granta — один из самых дешевых автомобилей на нашем рынке. И это заметно во всем. Коробка передач уже не воет, но материалы отделки все еще напоминают переработанный пластик. Находясь внутри, ты каждую минуту понимаешь, что сэкономил, не добавил еще около 4−6 тысяч рублей и не купил Vesta. Vesta — полноценная машина, а Granta — российский «народный» автомобиль. У нее ничего не воет и не отваливается на ходу, но это все равно машина на платформе 90-х. Поэтому такие вещи как информативность руля, управляемость, неведомы этой модели. Она просто едет, в то время как Vesta заводит, просит пройти каждый поворот побыстрее. Есть и другие недостатки: места сзади немного, посадка на заднее сиденье не самая удобная.


Вот и получается, что получив «икс-внешность», Granta избавилась от большинства своих недостатков — но так и не стала Vesta. Granta отличный народный автомобиль: дешевый, простой, недорогой в обслуживании. Но актуальный в основном для глубинки России. Там пригодятся и «всеядное» шасси, и классические вазовские агрегаты.

В Беларуси эта машина вряд ли станет по-настоящему народной: слишком мала разница в цене с Lada Vesta, и слишком российская машина Granta. Для жителя деревни или небольшого райцентра, автомобильная жизнь которого проходит среди плохого асфальта, гравиек и рыбалки — да, отличная машина. Но в крупных городах люди выбирают Vesta, это заметно и по уличному автопарку.

Немаловажный аргумент — Granta, конечно, народная российская машина, но в ощущениях сильно уступает даже древнему Volkswagen Golf 4.


Но и здесь есть несколько моментов. Вы хотели автомобиль из 90-х? Простой, надежный, чтобы можно было в поле своими руками починить. Он перед вами: конструктивно Lada Granta ничем не отличается от Volkswagen Golf 2, да и размеры салона те же. У нее даже мотор так сделан, что ремень ГРМ может рваться, не устроив побоище из цилиндров и клапанов.


Подводя черту, можно констатировать: отдать 14−16 тысяч рублей за Granta совсем не жалко. Она не пугает, скорее наоборот, удивляет тем, что это — нормальная машина. Без скрипов, завываний и прочей атрибутики старого российского автопрома. Отличный дизайн лифтбека, «бронебойная» подвеска, небольшой расход топлива и огромный багажник. На этих «китах» держится обновленная Granta, и в ее успехе в России мы не сомневаемся.

Но станет ли она «народной» в Беларуси — покажет время.

Нам запомнилось


Lada Granta «универсал» — потенциальный хит продаж, когда умрет последний белорусский Passat В3

К панели приборов вопросов нет: информация считывается легко

Материалы отделки — вот чем Lada Granta выдает свою «бюджетность». Пластик очень дешевый

Есть регулировка водительского сиденья по высоте — не в каждом бюджетном автомобиле ее встретишь

Багажник лифтбека «в литрах» уступает седану — но он все равно очень большой и удобный. Granta вполне можно рассматривать как альтернативу Skoda Rapid

О вазовском моторе ничего плохого сказать нельзя: тянет хорошо, расход умеренный

Механическая коробка передач почти не воет — и это главное достижение модернизированной Granta

Задней частью лифтбека можно любоваться бесконечно: ладный получился автомобиль

Краткие технические характеристики

Модель, побывавшая на тесте AUTO.TUT.BY Lada Granta
Рабочий объем, см3 1596
Максимальная мощность, л. с. 106
Максимальный крутящий момент, Нм 148
Максимальная скорость, км/ч 183
Разгон с 0 до 100 км/ч, с 10,6
Расход топлива, л/100 км (средний) 6,5
Длина, мм 4250
Ширина, мм 1700
Высота, мм 1500
Колесная база, мм 2476
Клиренс, мм 200
 
 
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Мы протестировали новую Lada Granta и поняли, что из нее получился неплохой автомобиль за 7 тысяч долларов. Объясняем, почему ей пока не стать народной в Беларуси.
 
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