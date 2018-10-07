Хойники посетила делегация немецкого города Остхайде



На этой неделе Хойникщину с дружеским визитом посетила делегация из Всеобщины Остхайде (Германия).

Цель – изучение и распространение положительного опыта развития культурно-экономических связей между городами Остхайде и Хойники. Нынешний визит в Хойники – не первый, и с каждой новой встречей отношения между двумя сторонами крепнут ещё больше.

В райисполкоме немецкую делегацию приветствовали глава района А.В. Бондаренко и заместитель председателя райисполкома Ж.Н. Чернявская. В ходе встречи Анатолий Владимирович отметил, что Хойникский район один из прекраснейших уголков белорусского Полесья, а хойничане – замечательные люди, радушные и трудолюбивые. А.В. Бондаренко выразил уверенность в том, что увидев всё своими глазами, гости также не останутся равнодушными. И частица нашего края сохранится в их сердцах.

Трёхдневная программа пребывания в Хойниках была яркой, насыщенной и, полагаю, памятной. Свободного времени у наших гостей практически не было – одно знакомство с достопримечательностями города, его людьми сменялось другим, одни встречи – другими.

Гости были впечатлены красотой городского парка, получили эстетическое удовлетворение от посещения районного краеведческого музея, а также мощный положительный заряд от физультурно-оздоровительного комплекса и стадиона.

Во второй день визита гости побывали в заповеднике, посетили знаковые его места – музей, конеферму, пчелопасеку. Приятно удивило гостей качество, разнообразие выпускаемой продукции ППУ ОАО «Милкавита» и заинтересовала своей территорией, внутренним наполнением Козелужская СШ. Высокую оценку дали гости районному отделу по чрезвычайным ситуациям.

Третий день пребывания был не менее интересным – гости ознакомились с работой фабрики художественных изделий, дошкольного центра развития ребёнка, Судковского сельисполкома, деятельностью церкви Покрова Пресвятой Бородицы, встретились с семьями детей, отдыхавших в Германии, подвели итоги встречи.

Руководитель немецкой делегации Норберт Майер поблагодарил хойничан за гостеприимство и доброжелательность. Наш город и населённые пункты удивили своей чистотой, ухоженностью, оставив после себя наилучшие впечатления.

Этот дружеский визит в очередной раз продемонстрировал сколько между нами общего: и это не только стремление развить свою экономику и край, но и общечеловеческие ценности, и даже чувство юмора.

Елена СМУСЕНОК.

Фото автора.