ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хойники посетила делегация немецкого города Остхайде

08.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Хойники посетила делегация немецкого города Остхайде
На этой неделе Хойникщину с дружеским визитом посетила делегация из Всеобщины Остхайде (Германия). 

Цель – изучение и распространение положительного опыта развития культурно-экономических связей между городами Остхайде и Хойники. Нынешний визит в Хойники – не первый, и с каждой новой встречей отношения между двумя сторонами крепнут ещё больше.

В райисполкоме немецкую делегацию приветствовали глава района А.В. Бондаренко и заместитель председателя райисполкома Ж.Н. Чернявская. В ходе встречи Анатолий Владимирович отметил, что Хойникский район один из прекраснейших уголков белорусского Полесья, а хойничане – замечательные люди, радушные и трудолюбивые. А.В. Бондаренко выразил уверенность в том, что увидев всё своими глазами, гости также не останутся равнодушными. И частица нашего края сохранится в их сердцах.

Трёхдневная программа пребывания в Хойниках была яркой, насыщенной и, полагаю, памятной. Свободного времени у наших гостей практически не было – одно знакомство с достопримечательностями города, его людьми сменялось другим, одни встречи – другими.

Гости были впечатлены красотой городского парка, получили эстетическое удовлетворение от посещения районного краеведческого музея, а также мощный положительный заряд от физультурно-оздоровительного комплекса и стадиона.

Во второй день визита гости побывали в заповеднике, посетили знаковые его места – музей, конеферму, пчелопасеку. Приятно удивило гостей качество, разнообразие выпускаемой продукции ППУ ОАО «Милкавита» и заинтересовала своей территорией, внутренним наполнением Козелужская СШ. Высокую оценку дали гости районному отделу по чрезвычайным ситуациям.

Третий день пребывания был не менее интересным – гости ознакомились с работой фабрики художественных изделий, дошкольного центра развития ребёнка, Судковского сельисполкома, деятельностью церкви Покрова Пресвятой Бородицы, встретились с семьями детей, отдыхавших в Германии, подвели итоги встречи.

Руководитель немецкой делегации Норберт Майер поблагодарил хойничан за гостеприимство и доброжелательность. Наш город и населённые пункты удивили своей чистотой, ухоженностью, оставив после себя наилучшие впечатления.

Этот дружеский визит в очередной раз продемонстрировал сколько между нами общего: и это не только стремление развить свою экономику и край, но и общечеловеческие ценности, и даже чувство юмора.

Елена СМУСЕНОК.
Фото автора.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе Хойникщину с дружеским визитом посетила делегация из Всеобщины Остхайде (Германия).  Цель – изучение и распространение положительного опыта...
 
Новости дня
Новости разные
 
Народный? Наш? Тест-драйв нового автомобиля за 7 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика