Учитель! Как бесценно имя это!



Учитель истории и обществоведения Дарья Сергеевна Богдан работает в третьей городской школе четвёртый год, о чём говорит с гордостью.

Молодой учитель на хорошем счету. К слову, за время своей работы она успела закончить аспирантуру в Белорусском университете культуры и искусств по специальности «Культурология».

Фото Алеси ЯЧИЧЕНКО.