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Учитель! Как бесценно имя это!

08.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Учитель! Как бесценно имя это!
Учитель истории и обществоведения Дарья Сергеевна Богдан работает в третьей городской школе четвёртый год, о чём говорит с гордостью.

Молодой учитель на хорошем счету. К слову, за время своей работы она успела закончить аспирантуру в Белорусском университете культуры и искусств по специальности «Культурология». 

Фото Алеси ЯЧИЧЕНКО.

 
 
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Учитель истории и обществоведения Дарья Сергеевна Богдан работает в третьей городской школе четвёртый год, о чём говорит с гордостью. Молодой учитель на...
 
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