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Учитель! Как бесценно имя это!
08.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
Молодой учитель на хорошем счету. К слову, за время своей работы она успела закончить аспирантуру в Белорусском университете культуры и искусств по специальности «Культурология».
Фото Алеси ЯЧИЧЕНКО.
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