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Женская красота – дело рук профессионалов из « Beauty Studio»

08.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Женская красота – дело рук профессионалов из « Beauty Studio»
Заветное желание каждой девушки – быть красивой как можно дольше. Это вполне сбыточная мечта, особенно при помощи настоящих мастеров и даже немножко волшебников – специалистов индустрии красоты. В нашем районном центре их количество уверенно растёт. «Beauty Studio» открылся в Хойниках в прошлом году по ул. Жукова, 2л.

Его владелица – выпускница Школ красоты образовательных центров «Лидер» и «Успех» Екатерина Михаленко. Несмотря на юный возраст (на момент открытия своего
дела девушке исполнилось 20 лет), предприниматель не испугалась ответственности и трудностей.

«Мы предоставляем основные виды парикмахерских и эстетических услуг: маникюр, наращивание ногтей, мужские и женские стрижки и причёски, все виды макияжа, коррекцию бровей.


Женская красота – дело рук профессионалов из « Beauty Studio»


Женская красота – дело рук профессионалов из « Beauty Studio»
До открытия cтудии красоты я освоила мастерство маникюра и наращивания ресниц, – рассказывает Екатерина. – Когда же появилась возможность открыть свой бизнес, рассматривала различные варианты. В итоге пришла к выводу, что этот вид бизнеса будет наиболее успешным. Как девушка знаю, что внешность играет одну из главных ролей в женской уверенности.


Женская красота – дело рук профессионалов из « Beauty Studio»
Поэтому так важно найти хорошего мастера, который подчеркнёт естественную красоту и достоинства внешности. Этим и стараемся заниматься.
Решение начать собственное дело далось легко, хоть само открытие потребовало немалых сил. Но, считаю, главное решиться перейти от желаний к действиям, дальше всё пойдет само собой».


Женская красота – дело рук профессионалов из « Beauty Studio»
Для любого клиента профессионализм мастера – важный аргумент в пользу салона. Поэтому в «Beauty Studio» не стесняются вывешивать сертификаты и дипломы об участии в многочисленных курсах, а также работы мастера.


Женская красота – дело рук профессионалов из « Beauty Studio»
«Клиентам важно, как ты работаешь, а не сколько учился – уверена Екатерина. – Хотя новый сотрудник работает под строгим контролем мастера. Например, у нас в коллективе есть и представитель мужского пола – стажёр мастера по маникюру Александр Камеш. Новые клиентки при первом посещении удивляются – нечасто увидишь молодого человека с пилочкой, рассуждающего о трендах и модных цветах лака. Но после качественного обслуживания все вопросы обычно отпадают».

Женская красота – дело рук профессионалов из « Beauty Studio»
Каждая из работниц – профессионал в нескольких сферах. Например, мастер по маникюру-педикюру Виктория Романюк также выполняет коррекцию бровей. А парикмахер Ирина Бондаренко успешно освоила и теперь занимается наращиванием ресниц. Такие условия диктует и сам рынок – в небольшом районе более востребованы специалисты со смежными навыками, да и самому работнику будет экономически выгоднее наращивать умения.

Женская красота – дело рук профессионалов из « Beauty Studio»Потребность быть красивыми у хойничанок нарастает. На это желание в «Beauty Studio» реагируют своевременно, увеличивая список своих услуг. Недавно там стали выполнять ламинирование волос, впереди ещё несколько новшеств – но это пока держится в секрете.


Женская красота – дело рук профессионалов из « Beauty Studio»
Заработать на достойную жизнь парикмахерскими ножницами и маникюрными щипчиками вполне реально. «В индустрии красоты доход напрямую зависит от постоянных клиентов, – убеждена Екатерина. – Для привлечения новых у нас разработана система скидок на последующие процедуры, а ещё предлагаем приобрести подарочные сертификаты на любую сумму. Это прекрасная возможность приятно удивить женщину и предложить ей не одну, а сразу несколько услуг из нашего арсенала. Да и ценовая политика студии достаточно демократичная.

Женская красота – дело рук профессионалов из « Beauty Studio»Стоимость традиционного маникюра – 5 рублей, коррекция бровей – 4 рубля, наращивание ресниц – от 25 рублей».


Женская красота – дело рук профессионалов из « Beauty Studio»
Для своих клиентов мастерицы часто делают исключение, подстраиваясь под интересы, выезжая на дом, чтобы сделать макияж и маникюр. Это только добавляет бонусов небольшому, но успешному бизнесу.

Телефон для записи и консультации +375 (29) 193-76-54.

Узнать об услугах подробнее и посмотреть фото работ можно в группе в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» — BEAUTY STUDIO.

Алеся ЯЧИЧЕНКО.
Фото автора.

 
 
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Заветное желание каждой девушки – быть красивой как можно дольше. Это вполне сбыточная мечта, особенно при помощи настоящих мастеров и даже немножко...
 
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