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Вниманию пересекающих границу: в пункте пропуска «Брузги» меняется организация движения
08.10.2018 — Разное | Свислочская газета
С 8 по 12 октября 2018 года в пункте пропуска «Брузги» будет изменена организация движения транспортных средств, следующих на выезд из Республики Беларусь.
Изменения связаны с проводимыми в рамках реконструкции ремонтными работами.
В связи с этим в указанный период все транспортные средства будут следовать на выезд из Республики Беларусь по одной полосе движения.
Обращаем внимание физических лиц и субъектов хозяйствования: в целях комфортного и безопасного пересечения границы планируйте маршрут заранее и выбирайте альтернативные пункты пропуска.
Служба информации "СГ".
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С 8 по 12 октября 2018 года в пункте пропуска «Брузги» будет изменена организация движения транспортных средств, следующих на выезд из Республики Беларусь.
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