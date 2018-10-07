Вниманию пересекающих границу: в пункте пропуска «Брузги» меняется организация движения





С 8 по 12 октября 2018 года в пункте пропуска «Брузги» будет изменена организация движения транспортных средств, следующих на выезд из Республики Беларусь.

Изменения связаны с проводимыми в рамках реконструкции ремонтными работами.

В связи с этим в указанный период все транспортные средства будут следовать на выезд из Республики Беларусь по одной полосе движения.

Обращаем внимание физических лиц и субъектов хозяйствования: в целях комфортного и безопасного пересечения границы планируйте маршрут заранее и выбирайте альтернативные пункты пропуска.

Служба информации "СГ".