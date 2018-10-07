ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси у граждан становится меньше поводов обращаться в милицию - Шуневич

08.10.2018 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси у граждан становится меньше поводов для обращения в милицию. Такое мнение в эфире телеканала ОНТ высказал министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, сообщает БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59503.php

В Беларуси у граждан становится меньше поводов обращаться в милицию - Шуневич

Касаясь темы безопасности в Беларуси, министр отметил, что, если ссылаться на рейтинги независимых экспертов, то сегодня страна считается одной из самых безопасных. "Это некоторыми воспринимается, как данность", - подчеркнул Игорь Шуневич.

Говоря о связи снижения уровня преступности и роста рейтинга доверия милиции, он высказал мнение, что это параллельно идущие процессы. "Но самое главное, что нас удовлетворяет цифра совсем другого плана. Это то, что остается меньше людей, которые не доверяют полностью милиции, людей, которые являются потерпевшими по различного рода преступлениям. То есть сегодня у людей меньше поводов к нам обращаться. Это свидетельствует о том, что защищенность наших граждан находится на достаточно высоком уровне", - подчеркнул министр.

Он считает, что темпы снижения и вообще снижение преступности в государстве обеспечил комплекс мер, который был принят на законодательном, организационном уровне во всей правоохранительной системе. "Все это в комплексе создает данный эффект. Хотя, подчеркиваю, темпы снижения сегодня наименьшие за последние 5-6 лет. Это говорит о том, что мы, наверное, приблизились к реальному положению дел в области борьбы с преступностью, с самим феноменом преступности в государстве", - сообщил Игорь Шуневич.

Министр, комментируя тему обеспечения безопасности на селе, заметил, что у белорусской милиции нет мелочей в работе. "Во многих странах, где я бывал в командировках, существуют таблицы приоритетов в раскрытии преступлений. Условно говоря, в верхнем правом углу находятся преступления высшей категории сложности или опасности - убийства, а в нижнем - низшей категории, по их мнению, - бытовая кража. У нас такого нет. Нам важно раскрыть каждое преступление, важно охватить профилактикой каждого, - сказал Игорь Шуневич. - Это подход, который позволяет сегодня говорить о том, что и в сельской местности наши граждане имеют защиту в лице сотрудников органов внутренних дел. Может быть, не в каждой деревне и не всегда сотрудник присутствует, но будьте уверены в том, что по каждому вызову он там появится".

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси у граждан становится меньше поводов для обращения в милицию. Такое мнение в эфире телеканала ОНТ высказал министр внутренних дел Беларуси Игорь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Женская красота – дело рук профессионалов из « Beauty Studio»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика