Пинский район: в результате опрокидывания мотоцикла пострадал его водитель

06.10.2018 около 17.15 часов в Пинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 27-летний пинчанин, управляя мотоциклом марки «Хонда SС 26», двигался по автодороге Н-207 «Дубое-Кончицы-Житновичи-Стытычево» Пинского района со стороны д. Кончицы, в направлении д. Стытычево.

На 19 км, на закруглении дороги вправо, водитель не справился с управлением мотоцикла, съехал в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся. В результате ДТП мужчина получил травмы.

По факту ДТП проводится проверка.