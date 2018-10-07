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Лунинецкий район: в результате ДТП пострадала женщина-пешеход
08.10.2018 10:42 — Разное | Виртуальный Брест
06.10.2018 около 19.40 часов в Лунинецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 20-летний житель а.г. Бостынь Лунинецкого района, управляя автомобилем марки «Ауди-100», двигался по автодороге Р-13 «Лунинец-Ганцевичи-Синявка-Клецк» со стороны г. Лунинца, в направлении г. Ганцевичи. На 99 км данной автодороги, при встречном разъезде с легковым автомобилем, водитель совершил наезд на 44-летнюю женщину-пешехода, необозначенную световозвращающими элементами, которая двигалась в попутном направлении по полосе движения автомобиля с велосипедом в руках.
В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована в УЗ «Лунинецкая ЦРБ».
По факту ДТП проводится проверка.
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06.10.2018 около 19.40 часов в Лунинецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 20-летний житель а.г. Бостынь Лунинецкого...
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