Лунинецкий район: в результате ДТП пострадала женщина-пешеход

06.10.2018 около 19.40 часов в Лунинецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 20-летний житель а.г. Бостынь Лунинецкого района, управляя автомобилем марки «Ауди-100», двигался по автодороге Р-13 «Лунинец-Ганцевичи-Синявка-Клецк» со стороны г. Лунинца, в направлении г. Ганцевичи. На 99 км данной автодороги, при встречном разъезде с легковым автомобилем, водитель совершил наезд на 44-летнюю женщину-пешехода, необозначенную световозвращающими элементами, которая двигалась в попутном направлении по полосе движения автомобиля с велосипедом в руках.



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В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована в УЗ «Лунинецкая ЦРБ».



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По факту ДТП проводится проверка.