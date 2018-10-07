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Лунинецкий район: в результате ДТП пострадала женщина-пешеход

08.10.2018 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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06.10.2018 около 19.40 часов в Лунинецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59500.php

Лунинецкий район: в результате ДТП пострадала женщина-пешеход

По предварительной информации: 20-летний житель а.г. Бостынь Лунинецкого района, управляя автомобилем марки «Ауди-100», двигался по автодороге Р-13 «Лунинец-Ганцевичи-Синявка-Клецк» со стороны г. Лунинца, в направлении г. Ганцевичи. На 99 км данной автодороги, при встречном разъезде с легковым автомобилем, водитель совершил наезд на 44-летнюю женщину-пешехода, необозначенную световозвращающими элементами, которая двигалась в попутном направлении по полосе движения автомобиля с велосипедом в руках.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59500.php

Лунинецкий район: в результате ДТП пострадала женщина-пешеход

В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована в УЗ «Лунинецкая ЦРБ».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59500.php

Лунинецкий район: в результате ДТП пострадала женщина-пешеход

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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06.10.2018 около 19.40 часов в Лунинецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 20-летний житель а.г. Бостынь Лунинецкого...
 
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