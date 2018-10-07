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22 октября 2018 года большая опера в Бресте
08.10.2018 10:42 — Разное | Виртуальный Брест
Известный проект телеканала « Культура» с успехом доказывает, что Опера - это не скучный жанр прошлых веков, а живое, яркое, современное действо, порой граничащее с шоу.
Главное условие такого интереса к этому проекту - талантливые певцы, обладающие прекрасными голосами, настоящим актерским дарованием и сценическим обаянием.
Именно таких артистов, лауреатов « Большой Оперы» вы услышите 22 октября.
Солистка « Астана-Опера», заслуженный деятель искусств Казахстана САЛТАНАТ АХМЕТОВА - сопрано.
Также в программе будут исполнены русские классические и старинные романсы.
Руководитель программы - пианистка, солистка Белорусской Государственной Филармонии, художественный руководитель « Музыкальной Гостиной», обладатель медали Франциска Скорины - ТАТЬЯНА СТАРЧЕНКО.
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