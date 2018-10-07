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22 октября 2018 года большая опера в Бресте

08.10.2018 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Известный проект телеканала « Культура» с успехом доказывает, что Опера - это не скучный жанр прошлых веков, а живое, яркое, современное действо, порой граничащее с шоу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59498.php

22 октября 2018 года большая опера в Бресте

Главное условие такого интереса к этому проекту - талантливые певцы, обладающие прекрасными голосами, настоящим актерским дарованием и сценическим обаянием. 

Именно таких артистов, лауреатов « Большой Оперы» вы услышите 22 октября. 

Солистка « Астана-Опера», заслуженный деятель искусств Казахстана САЛТАНАТ АХМЕТОВА - сопрано. 
Солист Национального Академического Большого Театра Республики Беларусь, обладатель медали Франциска Скорины ИЛЬЯ СИЛЬЧУКОВ - баритон. 
В их исполнении прозвучат арии из опер Дж.Россини, Ш. Гуно, Ж. Оффенбаха, В.А. Моцарта, а, благодаря, участию в концерте солистки Большого Театра Беларуси НАТАЛЬИ АКИНИНОЙ - меццо-сопрано, которая недавно стала лауреатом 1 премии Международного конкурса русского романса в г. Таллинне, вы услышите шедевры, написанные для дуэтов и трио певцов. 

Также в программе будут исполнены русские классические и старинные романсы. 

Руководитель программы - пианистка, солистка Белорусской Государственной Филармонии, художественный руководитель « Музыкальной Гостиной», обладатель медали Франциска Скорины - ТАТЬЯНА СТАРЧЕНКО. 

 
 
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Известный проект телеканала « Культура» с успехом доказывает, что Опера - это не скучный жанр прошлых веков, а живое, яркое, современное действо, порой граничащее с...
 
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