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В Бресте ищут мужчину, который велосипедом повредил автомобиль

08.10.2018 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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21.09.2018 в 17 часов 30 минут возле дома №108 по ул. Суворова в городе Бресте (вблизи филиала детской поликлиники) мужчина повредил велосипедом автомобиль.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59496.php

В Бресте ищут мужчину, который велосипедом повредил автомобиль

Милиция устанавливает личность. Есть видео, но тут представлены лучшие кадры, на которых хорошо видно лицо.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59496.php

В Бресте ищут мужчину, который велосипедом повредил автомобиль
 В Бресте ищут мужчину, который велосипедом повредил автомобиль

Если вы располагаете информацией о данном человеке, просьба позвонить +375297214770


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59496.php

В Бресте ищут мужчину, который велосипедом повредил автомобиль  В Бресте ищут мужчину, который велосипедом повредил автомобиль

 
Теги: Брест
 
 
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21.09.2018 в 17 часов 30 минут возле дома №108 по ул. Суворова в городе Бресте (вблизи филиала детской поликлиники) мужчина повредил велосипедом автомобиль. Милиция...
 
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