 В Бресте ищут мужчину, который велосипедом повредил автомобиль

21.09.2018 в 17 часов 30 минут возле дома №108 по ул. Суворова в городе Бресте (вблизи филиала детской поликлиники) мужчина повредил велосипедом автомобиль.



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Милиция устанавливает личность. Есть видео, но тут представлены лучшие кадры, на которых хорошо видно лицо.



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