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В Бресте ищут мужчину, который велосипедом повредил автомобиль
08.10.2018 10:42 — Разное | Виртуальный Брест
21.09.2018 в 17 часов 30 минут возле дома №108 по ул. Суворова в городе Бресте (вблизи филиала детской поликлиники) мужчина повредил велосипедом автомобиль.
Милиция устанавливает личность. Есть видео, но тут представлены лучшие кадры, на которых хорошо видно лицо.
Если вы располагаете информацией о данном человеке, просьба позвонить +375297214770
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