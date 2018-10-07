На минувших выходных, 29-30 сентября, прошли матчи 4-го тура чемпионата Республики Беларусь по хоккею на траве среди женских команд.

29 сентября на городском стадионе хоккеистки смолевичской «Виктории» принимали хоккейный клуб «Текстильщик» из города Барановичи. Уже на пятой минуты «викторианка» Диана Батюкова забила гол в ворота гостей. Те в свою очередь ответили на седьмой минуте, сравняв счет. Игра набрала напряженные обороты, но на 26-й минуте наши спортсменки вышли в лидеры со счетом 2:1 благодаря голу Екатерины Михалик. «Викторианки» продолжили уверенно атаковать: голами отличились Елена Сажина (42-я минута), Рита Батура (53 минута), Надежда Литасова (54-я минута) и победную точку на 59-й минуте поставила Екатерина Михалик. Таким образом, первая игра завершилась с победным для «Виктории» счетом 6:1.

В воскресенье, 30 сентября, состоялась вторая игра. Хоккеистки «Виктории» всухую обыграли гостей из Барановичей со счетом 3:0.

На 17-й минуте мяч в ворота «Текстильщика» забила Рита Батура, на 25-й – Карина Сыддыкова и завершила вторую игру победным очком Людмила Нестерович на 58-й минуте.

Результаты остальных матчей 4-го тура:

Гроднооблспорт – ХК «Минск»

1-й матч – 0:14

2-й матч – 0:12

ГХК «Ритм» – СДЮШОР ХК «Минск»

1-й матч – 6:1

2-й матч – 6:1

P.S. Определились места проведения Кубков клубных команд Европы по хоккею на траве 2019

Гродненский «Ритм» с 19 по 22 апреля сыграет в главном клубном турнире Европы в Амстердаме. Вместе в действующим чемпионом Беларуси в соревнованиях примут участие голландские «Хертоденбош» и «Амстердамсе», неменцкие «Гамбург» и «Дер Алстер», «Реал Сосьедад» из Испании, английский «Сурбитон» и «Лорето» из Ирландии.

Смолевичская «Виктория» 19-22 апреля отправится в Великобританию в город Рочестер, где пройдет Кубок Трофи. Белорусская команда была определена в группу Б, где сыграет вместе с украинской «Сумчанкой», испанским «Кампо» и «Ватерлоо Дакс» из Бельгии. В квартете А встретятся хозяева турнира «Холкомб», «Динамо-Цоп Москомспорт» из России, «Лэдс» из Ирландии и шотландский «Эдинбург Юниверсити».

СК «Строитель» сыграет в Кубке Трофи в швейцарском Веттингене 7-10 июня. Брестчане встретятся в группе А с ирландским клубом «Гленан», хозяевами турнира и португальским «Атлетико». В параллельный квартет были определены «Кардифф анд Мэт» из Уэльса, «ОКС-ШВСМ» из Украины, австрийский «ВАК» и чешский «Богемиас».

Подготовила Лидия СУДНИКОВИЧ.