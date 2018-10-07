КРАЖИ ИМУЩЕСТВА

25 сентября РОСК возбуждено уголовное дело по заявлению Б.: из подъезда дома по ул. Лисья Горка в г. Смолевичи похищен велосипед.

24 сентября РОСК по материалам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по заявлению, поступившему 13.09.2018г. от минчанки Т.: в с/т «Вита-1», вблизи д.Гончаровка, неизвестное лицо тайно похитило ее полимерное ведро и мобильный телефон.

26 сентября в милицию обратилась минчанка Б.: неизвестное лицо проникло в дачный дом по ул. Центральная в д.Новодворье, откуда тайно похитило бензопилу. Установлено, что кражу совершил житель д.Новодворье Г., 1973 г.р., не работающий, ранее судимый. Похищенное изъято.

26 сентября в дежурную часть обратилась жительница д.Присынок Б.: неизвестное лицо проникло в ее квартиру дома по ул.Светлой, откуда похитило мобильный телефон. Установлено, что кражу совершил борисовчанин Г., 1994 г.р., не работающий, ранее судимый. Похищенное имущество изъято.

28 сентября РОСК возбуждено уголовное дело по поступившему заявлению от жителя г.Смолевичи М.: неизвестное лицо из хозпостройки, расположенной во дворе его дома по ул. 60 лет Октября тайно похитило 5 бутылок вина, 2 бутылки коньяка, две бутылки водки, газовый баллон, 10 банок варенья, 60 бутылок напитка «Дюшес» и «Тархун», 20 кг фундука, 2 кг грецких орехов, 2 кг миндаля, 5 кг кускового сахара, 60 пачек чая, 1кг травяного чая, 1кг гороха, 20 кг томатов, 8 кг винограда, привезенных заявителем из Республики Азербайджан.

29 сентября в милицию обратился минчанин Т.: из его строящегося дома, расположенного в аг. Слобода, были похищены перфоратор в комплекте со сверлами и насадками, коронка по бетону, резиновые перчатки.

29 сентября РОСК возбуждено уголовное дело по заявлению смолевичанки Д.: неизвестное лицо через незакрытое окно проникло в ее квартиру по ул. Пионерской в г.Смолевичи, откуда тайно похитило барсетку, в которой находились мобильный телефон, зарядное устройство к мобильному телефону.

30 сентября в РОВД обратился житель д.Верхмень К.: с дворовой территории его участка по ул. Я.Колоса были похищены 3 металлических стула, металлический шезлонг.

РАСКРЫТЫ КРАЖИ

Кражу имущества 03.08.2018г. минчанина Б. из шкафчика для переодевания, расположенного в раздевалке производственного здания КФХ «АП», совершил смолевичанин М., 1990 г.р., судимостей не имеющий. Похищенное имущество не изъято.

Установлено, что кражу мобильного телефона гражданина К. совершили ранее не судимые житель аг. Барсуки П., 2006 г.р., и житель д. Плиса Ч., 2005 г.р. Похищенное имущество изъято.

ДТП С ПОСТРАДАВШИМИ

24 сентября, около 08.15, водитель Д., 1961 г.р., житель г. Логойск, управляя машиной «Ауди 80», двигаясь на 3-м км автодороги «Смолевичи-Мгле», вблизи аг.Курково, неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные и погодные условия, в результате чего допустил занос своей машины и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущейся во встречном направлении машиной «Фольксваген-Пассат» под управлением Л., 1990 г.р., жителя д.Кривая Береза. В результате ДТП пассажир Л., 2010 г.р., находящийся на переднем сиденье в детском специальном удерживающим устройстве в «Фольксваген-Пассат» получил телесные повреждения и был доставлен в приемное отделение УЗ «Смолевичская ЦРБ», где после оказания медпомощи был отпущен домой.

25 сентября, около 14.30, водитель Х., 1983 г.р., житель д. Заречье, управляя личной машиной «Рено Лагуна», двигаясь на 6-м км автодороги «Смолевичи-Жодино», вблизи д. Верхозеро, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, в результате чего допустил занос автомобиля, съехал в левый кювет по ходу движения, где наехал на придорожное дерево и опрокинулся. Х. был госпитализирован в хирургическое отделение УЗ «Смолевичская ЦРБ».

28 сентября, около 21.40, водитель Ч., 1990г.р., житель г.Минска, управляя служебной машиной «Мерседес-Бенц Спринтер классикбус», двигаясь на 14-м км дороги Р53, вблизи д. Кривая Береза, совершил наезд на переходившую по пешеходному переходу гражданку Ф., 1983 г.р., жительницу г. Смолевичи. Ф. была госпитализирована в реанимационное отделение УЗ «Смолевичская ЦРБ».

28 сентября, около 17.30, водитель Л., 1960 г.р., житель г.Жодино, управляя автомобилем «Рено Лагуна», двигаясь на 28-м км дороги Р53, при повороте налево не уступил дорогу движущейся во встречном направлении машине «БМВ 530 IА» под управлением Л., 1994 г.р., жителя аг.Барсуки, допустил столкновение. При ДТП ехавшая в качестве пассажира в «БМВ» гражданка Л., 1974 г.р., получила телесные повреждения.

28 сентября, около 13.20, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь на 3-м км дороги «Плиса-Заречье», вблизи пос. Октябрьский, совершил наезд на двигавшуюся во встречном направлении по левому краю проезжей части пешехода Б., 1991 г.р., жительницу г.Жодино. При ДТП Б. получила телесные повреждения и была госпитализирована в хирургическое отделение УЗ «Смолевичская ЦРБ».

30 сентября, около 20.00, водитель П., 1956 г.р., житель г. Минска, управляя машиной «Хонда-Одиссей», двигаясь по ул. Первомайской в г. Смолевичи в направлении ул. Советской, совершил наезд на переходившую по освещенному пешеходному переходу дорогу гражданку Ж., 1999 г.р. При ДТП Ж. получила телесные повреждения и была госпитализирована в хирургическое отделение УЗ «Смолевичская ЦРБ».

ПОГИБ ЧЕЛОВЕК

25 сентября в д.Слобода на ул.Зеленой железобетонной плитой придавило человека. Около 17.40 в строящемся доме при производстве строительных работ на хозяина дома Д., 1994г.р., обрушился железобетонный лестничный марш. От полученных телесных повреждений Д. скончался на месте происшествия.

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За истекший период сотрудниками Смолевичского РОВД было составлено 145 административных протоколов в отношении граждан, выявлено 12 случаев мелкого хулиганства, 20 случаев появления граждан в общественном месте в нетрезвом виде. Кроме этого, зафиксировано 118 случаев нарушений ПДД, выявлены 4 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

За уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, к уголовной ответственности привлечены 5 человек.

ПОЖАРЫ

28 сентября произошло загорание гаража в г. Смолевичи на пер. 2-й Николаевский. При пожаре закопчены стены строения, повреждено имущество хозяев. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

29 сентября в с/т «Зодиак-Ворот» Пекалинского сельсовета произошло загорание дачного дома. Огнем уничтожена крыша строения, повреждены потолочные перекрытия, повреждено имущество. Причиной пожара послужил перекал печи.

В ночь с 30 сентября на 1 октября в аг. Слобода Озерицко-Слободского сельсовета на ул. Железнодорожной произошло загорание жилого дома. Дом полностью уничтожен огнем. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки (перегрузка электросети).

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОЧС, Смолевичским РОСК).