11 октября в рамках празднования Дня матери на городском стадионе состоится осенний марафон долголетия. Приглашаем принять участие в акции, направленной на популяризацию активного долголетия среди граждан пожилого возраста.

Если вы один из тех, кто не боится трудностей, вам обязательно нужно испытать свою волю в осеннем марафоне долголетия. Не раздумывайте долго: кроссовки на ноги, друзей за руку и вперед за долголетием! Главный атрибут – скандинавские палки.

Кроме того, для фанатов скандинавской ходьбы и тех, кто только мечтает начать тренировки, пройдет мастер-класс по ходьбе.

Всех участников марафона ждет приятный бонус – желающие смогут попробовать горячий фито-чай!

Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «СТЦСОН» приглашает всех любителей скандинавской ходьбы 11 октября на городской стадион к 11.30. Телефон для справок: 27-994.