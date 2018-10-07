Всемирный день охраны мест обитаний — международный день, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля. Этот день отмечается ежегодно 6 октября. Переоценить эту проблему сложно. Человек за историю своей цивилизации уничтожил около 2-х миллиардов гектаров земли, которые ныне стали пустыней.

Этот день был учрежден защитниками окружающей среды в 1979 году. В качестве базового документа была использована «Бернская конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания», которая была принята Советом Европы. Сейчас конвенция подписана 40 государствами, которые входят в Совет Европы, а также Европейским союзом, Беларусью, Монако, Буркина-Фасо, Марокко, Тунисом и Сенегалом. Алжир, Босния и Герцеговина, Кабо-ВердеВатикан и Россия являются странами, которые не подписали конвенцию, и имеют статус наблюдателя на заседаниях ее исполнительного комитета.

За 19 веков эры человека с нашей планеты навсегда исчезло около 150 видов млекопитающих и 139 видов птиц. Это невосполнимая потеря, а каждый исчезнувший вид – ощутимая утрата природных богатств Земли, виной которой человек. Человек научился многому: долетел до Луны, бороздит просторы космоса, однако, он не сможет снова вырастить тура или стеллерову корову. То, что исчезает в мире животных, мире природы – исчезает навсегда.

Правовые основы сохранения указанных видов определены Законом Республики Беларусь «О животном мире», постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Положения о Красной книге Республики Беларусь» и другими нормативными правовыми актами. Красная книга Республики Беларусь содержит сведения о состоянии вида, характере и степени угрозы его существованию. Одна из задач Красной книги — обеспечить доступ к информации о тех видах, которые подвергаются наиболее высокому риску исчезновения.

Всемирный день охраны мест обитаний как раз напоминает всему человечеству о том, что все мы, люди, являемся только частью природы и всем, что имеем, мы обязаны именно ей, и направлен на привлечение внимания мировой общественности к губительному воздействию антропогенного фактора на окружающую среду.

Владимир ЧИСТЫЙ, начальник инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.