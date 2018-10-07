Мы поможем – мы все время на посту

О них снимаются многочисленные детективные фильмы и сериалы, пишутся книги. Их профессия окутана ореолом таинственности и романтизма. Тем не менее, несмотря на кажущуюся легкость киношной жизни, работа сотрудника уголовного розыска – это ежедневный кропотливый и тяжелый труд, вынести который могут только люди с настоящим мужским характером, сильные, стоящие на страже закона, защищающие права и интересы граждан, интересы государства. Именно эти люди стараются сделать все возможное, чтобы граждане спокойно жили и трудились, и чтобы смолевичанам в родном городе было безопасно. Кто же они, Жегловы и Шараповы настоящего времени?

Сегодня отдел уголовного розыска криминальной милиции отдела внутренних дел Смолевичского райисполкома насчитывает 14 сотрудников, среди которых — начальник отдела и его заместитель, трое старших оперуполномоченных и оперуполномоченные. С апреля этого года отдел возглавляет Денис Юрьевич Лопатин. Средний возраст сотрудников Смолевичского отдела уголовного розыска— 27 лет, и это самое молодое подразделение области. Тем не менее, опыта и профессионализма им не занимать, с поставленными задачами отдел справляется успешно. Отдел уголовного розыска вместе с ОБЭП и группой по наркоконтролю и противодействию торговле людьми входит в состав криминальной милиции Смолевичского РОВД.





— Работа сотрудников уголовного розыска заключается в раскрытии различных преступлений: краж с проникновением в жилища, грабежей, разбоев, телесных повреждений, убийств и многих других, — рассказывает первый заместитель начальника Смолевичского РОВД — начальник криминальной милиции Виктор Викторович Никифоров, — в установлении и задержании лиц, совершивших преступления… Я не могу сказать, что другие службы не работают в данном направлении деятельности, естественно, когда совершается тяжкое преступление, то подключаются все силы и средства. Но основная задача возлагается на уголовный розыск. Потому что именно от мастерства сотрудников этого отдела, их умений, знания оперативной обстановки, людей, которые проживают на территории, зависит успех раскрытия тяжких преступлений.

Так, многие кражи, особенно из садовых товариществ, которых так много на территории нашего района, раскрываются благодаря сотрудникам уголовного розыска. Вспоминают милиционеры и недавний случай, когда поступила информация о том, что ранее судимый гражданин совершил убийство и собирается скрыться, но благодаря грамотным и умелым действиям сотрудников уголовного розыска преступник был пойман и понес заслуженное наказание.

Сотрудник уголовного розыска — это не профессия, это образ жизни. График их работы не имеет четких установленных рамок. Сотрудники уголовного розыска ведут борьбу с преступностью круглосуточно, ведь преступление может быть совершено в любой день, в любое время суток, а это значит, неважно, выходной или праздничный день, утро, день или ночь — милиционеры выезжают по тревоге и осуществляют оперативную деятельность. Иначе быть не может: от их оперативности зависят жизнь и здоровье граждан, пресечение готовящегося преступления, поиск преступника.





Многие сотрудники Смолевичского уголовного розыска — не просто сослуживцы, но и друзья по жизни, ведь случайные люди в этой службе не задерживаются. Многие из них не раз поощрялись руководством района и области за свой труд, имеют различные награды.

Большое значение в коллективе уделяется преемственности поколений: свой опыт молодым сотрудникам передают более опытные, такие как начальник отдела уголовного розыска Денис Юрьевич Лопатин, его заместитель Сергей Александрович Землянский, Александр Игоревич Скорбеж, который уже два года подряд признается лучшим сотрудником отдела уголовного розыска Смолевичского РОВД, Илья Игоревич Гущанский, Яков Михайлович Сербунов. Большие надежды подают и молодые сотрудники — Евгений Сергеевич Навойчик, Андрей Викторович Каркоцкий и другие, которые успешно справляются с возложенными на них задачами. Недавно штат отдела пополнился и молодым сотрудником, недавним выпускником Академии МВД: для прохождения службы в Смолевичском РОВД прибыл Станислав Константинович Немкович.





Работает в отделе и единственная девушка — Руслана Михайловна Хмель, которая наравне с коллегами-мужчинами ведет линию розыскной работы, занимается розыском скрывшихся преступников, без вести пропавших граждан, установлением личностей неопознанных трупов и др.

С теплом вспоминают сотрудники уголовного розыска и своих бывших коллег — Александра Николаевича Демченко, Владимира Александровича Мурашко, Максима Дмитриевича Жигора и других сотрудников, отдавших долгие годы работе в уголовном розыске, а также ветеранов службы — Николая Николаевича Жаркевича, Анатолия Ивановича Василевского, Виктора Васильевича Колтунова, Евгения Александровича Золоторева, Эркина Амановича Джураева.

Кроме этого, старт в профессиональном росте отдел уголовного розыска криминальной милиции Смолевичского РОВД дал многим сотрудникам. Здесь начинали свою службу нынешний начальник управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Минского облисполкома, полковник милиции Александр Анатольевич Копишев, первый заместитель начальника Червенского РОВД — начальник криминальной милиции Владимир Викторович Пиляк. К слову, первый заместитель начальника Смолевичского РОВД — начальник криминальной милиции Виктор Викторович Никифоров свою службу также начинал в отделе уголовного розыска, посвятив ей более 14 лет.





Уголовный розыск – одно из важнейших оперативных подразделений милиции. Оперативники уголовного розыска – настоящие профессионалы своего дела. И в наше время от их слаженных и оперативных действий зависит раскрываемость, а во многом и предупреждение уголовных преступлений. Благодаря их самоотверженности, верности долгу, чести, готовности нести службу в самых сложных условиях, в нашей стране торжествуют законность и порядок. Всех, кто сегодня оберегает покой граждан и защищает их от преступных посягательств, поздравляем с профессиональным праздником — 100-летием со дня образования уголовного розыска. Пусть все беды и проблемы обходят вас стороной, а оперативная удача станет постоянной спутницей в трудной и благородной службе!

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото А.ВОЛОДЬКО.