12 октября 2018 года нотариусы Минского областного нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

В течение дня многодетные матери (женщины, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей) могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию.

Полный список нотариальных контор и нотариального бюро Минской области и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by.