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В Брестском районе 49-летняя женщина попала под колеса поезда

08.10.2018 10:29 — Разное | Аргументы и факты  
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В Брестском районе 49-летняя женщина попала под колеса поезда
Фото из открытых источников

Как стало известно, трагедия произошла утром 6 октября. 49-летняя жительница деревни Малые Щитники переходила железнодорожные пути по пешеходному переходу на станции «Лыщицы» в Брестском районе.

В Брестском районе 49-летняя женщина попала под колеса поезда В Минске 22-летний парень попал под грузовой поезд и остался жив

При переходе женщина не заметила приближающийся дизель-поезд и попала под его колеса. Как сообщили представители УВД Брестского облисполкома, полученные травмы оказались смертельными для пострадавшей.

По данному факту правоохранителями проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента. Сообщается, что задержка в движении поезда «Высоко-Литовск – Брест» составила около 10 минут.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.
 
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