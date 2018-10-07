В Брестском районе 49-летняя женщина попала под колеса поезда

Как стало известно, трагедия произошла утром 6 октября. 49-летняя жительница деревни Малые Щитники переходила железнодорожные пути по пешеходному переходу на станции «Лыщицы» в Брестском районе.

Минске В 22-летний парень попал под грузовой поезд и остался жив

При переходе женщина не заметила приближающийся дизель-поезд и попала под его колеса. Как сообщили представители УВД Брестского облисполкома, полученные травмы оказались смертельными для пострадавшей.

По данному факту правоохранителями проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента. Сообщается, что задержка в движении поезда «Высоко-Литовск – Брест» составила около 10 минут.